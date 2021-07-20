О бое Усик - Джошуа объявлено официально

Об этом говорится на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в Instagram .

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".



На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Усик является претендентом на титульный бой WBO.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb