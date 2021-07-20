О бое Усик - Джошуа объявлено официально
Бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа официально подтвержден. Он состоится 25 сентября
Об этом говорится на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в Instagram .
Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.
Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".
На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Усик является претендентом на титульный бой WBO.
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