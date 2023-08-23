Опасно повсюду. В Чернигове тоже. Берлинская, которая совершает благородное дело, собирая средства на дроны, понятно, что хочет проводить акции для такого сбора. Но театр в Чернигове не принадлежит ей. И не городу. Он областной. Очевидно, что областная военная администрация должна была сразу же предложить место для такой выставки в подвальном защищенном помещении. Но не подумала... И Берлинская здесь ни при чем.

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Притула тоже не редактор журнала, который определил его "главным для победы". Притула выступил сразу против этого коллажа. Ответственная редакция, которая "забыла" о волонтерах и военных, тех, кому не симпатизирует, а выставила на первый план фаворитов, а на третий главнокомандующего. В конце концов, все они: и первые, и третьи, и не упомянутые, делают важное дело. Главный редактор уважаемого издания извинился и изменил обложку. Поступил ответственно и честно. Это точно не повод хейта Притулы.

Как ни повод хейтить Порошенко за его помощь фронту. За такое выражают уважение. Мы должны поддерживать друг друга, а не уничтожать. Уничтожить хочет нас враг. Всех. Но мы никак не помиримся.

Вот и президент впервые не пришел на вручение Шевченковской премии за 2022 и 2023 год. Это не унижение для лауреатов – это унижение для президента. Кто-то ему это посоветовал.

Да, он был в важной командировке, но кто мешал назначить вручение на день, когда президент в Киеве? Но нет, кто-то посоветовал продемонстрировать неуважение и к лауреатам, и к крупнейшей государственной премии, и к имени Кобзаря.

Некоторые издания, которые когда-то считались флагманами мнений, даже не упомянули о вручении премии. Не было же президента, значит, что-то не так...

Мы должны научиться мыслить критично, чтобы победить. И научиться уважать друг друга, даже несмотря на разногласия во взглядах. Выборы не скоро, как раз пора умнеть.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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