О барабанах для укрытий
Эти барабаны и овощерезки – это не только мошенничество, но и несозданные рабочие места
Подавляющее большинство комментаторов писали об овощерезках и барабанах с точки зрения коррупции (хотя я видел и сообщения с точки зрения кулинарной и музыкальной культуры).
А я бы хотел посмотреть на это с точки зрения бизнес-климата.
Все ли понимают, что эти деньги, если бы они не были изъяты из экономики ради публичного блага (а направлены потом на частное благо), были бы проинвестированы в развитие?
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Эти барабаны и овощерезки – это не только мошенничество, но и несозданные рабочие места. Все ли это понимают?
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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