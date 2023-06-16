Подавляющее большинство комментаторов писали об овощерезках и барабанах с точки зрения коррупции (хотя я видел и сообщения с точки зрения кулинарной и музыкальной культуры).

А я бы хотел посмотреть на это с точки зрения бизнес-климата.

Все ли понимают, что эти деньги, если бы они не были изъяты из экономики ради публичного блага (а направлены потом на частное благо), были бы проинвестированы в развитие?

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Эти барабаны и овощерезки – это не только мошенничество, но и несозданные рабочие места. Все ли это понимают?

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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