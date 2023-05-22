Так вот. Еще в начале марта (когда Бахмут "хоронили" и россияне, и некоторые наши), люди, с кем мне везет советоваться по военной экспертизе, говорили: просчитывать надо не только тот сценарий, который ты наблюдаешь, но и те, которых удалось избежать.

Каким был план россиян на зиму – весну 2023 года?

1. Обескровить украинскую ПВО (чем открыть путь к более широкому и эффективному использованию ракет и авиации в том числе на фронте). И параллельно погрузить страну в холод и тьму.

2. Использовав численное преимущество в людях (результат мобилизации) и отдельных видах техники (результат советских запасов) реализовать план "большого наступления" на нескольких участках фронта. Мы, как минимум, можем констатировать как их цели:

• наступление в Харьковской области, возобновление угрозы для Донбасса с севера;

• захватить Бахмут, Мариинку и Авдеевку;

• захватить Угледар с целью улучшения логистики с южной группировкой ВС РФ;

• вспомогательная активность в Запорожском направлении.

Реализация этого плана должна была значительно улучшить стратегическое положение ВС РФ.

3. В результате реализации пунктов 1 и 2 деморализовать ВСУ, украинское общество и подорвать веру в возможный украинский успех у союзников Украины.

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Общее:

1. Украинская ПВО стратегического уровня стала на порядок сильнее. Энергетика восстановлена и работает "как ничего и не было". Анонсированные и будущие поставки средств ПВО нивелируют российские усилия в этом направлении.

2. Затяжными боями под Бахмутом, в Авдеевке и Мариинке, неудачей под Угледаром наступательный потенциал россиян был в значительной степени нивелирован. Россияне сняли значительную часть войск, запланированных для наступления на Харьковщину, для осуществления предотвратимых ударов на Юге, со стратегического резерва на штурм Мариинки, Авдеевки и, конечно, Бахмута.

3. В целом, оборонная операция ВСУ зимой-весной 2023 г. была еще более успешной, чем летняя-2022. Тогда врагу удалось захватить гораздо большую территорию, в том числе несколько городов.

Затяжными боями под Бахмутом, в Авдеевке и Мариинке, неудачей под Угледаром наступательный потенциал россиян был в значительной степени нивелирован. Россияне сняли значительную часть войск, запланированных для наступления на Харьковщину, для осуществления ответных ударов на Юге, со стратегического резерва на штурм Мариинки, Авдеевки и, конечно, Бахмута

Итог зимней кампании для россиян:

1. (Почти) захваченный наголову разрушен Бахмут, на флангах которого ВСУ уже имеет такие успехи, которые делают фактически невозможным продвижение россиян дальше. По другим направлениям — продвижение от нескольких сот метров до нескольких километров.

2. Куча потерянных людей и техники. Плюс усиление процессов разложения внутри российской армии, потому что острый конфликт Пригожина с генштабом ВС РФ и минобороны – это только то, что нам видно на поверхности. А когда между разными "башнями" сил вторжения такой неприкрытый конфликт — это отличный пас нам.

3. За почти полгода Россия не сумела доказать ни одному из своих потенциальных союзников, что им целесообразно оказывать существенную военную поддержку.

Итог зимней кампании для нас:

1. Наше командование смогло навязать свой сценарий оборонной кампании. Да, у нас тоже значительные потери, потому что провал россиян является результатом героизма и таланта ВСУ. Но в целом план неприятеля не реализован.

2. За это время:

• десятки тысяч военных прошли обучение, значительная часть из них – за рубежом;

• Украина успела получить и освоить новые ПВО, танки, бронетехнику, артиллерийские и инженерные средства.

3. Успешная оборона убеждает, что мы можем выиграть войну на поле боя. Именно успешной обороне мы обязаны тому, что уже начали получать дальнобойные ракеты и, наконец, понимаем, что получим западные самолеты.

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Успешная оборона утверждает, что мы можем выиграть войну на поле боя. Именно успешной обороне мы обязаны тому, что уже начали получать дальнобойные ракеты и, наконец, понимаем, что получим западные самолеты

Делает ли эта совокупность результатов будущие операции ВСУ обреченными на успех? Нет, конечно. Война – непредсказуемая вещь. А враг все еще силен и нам все еще нельзя его недооценивать.

Но наши шансы за последние 5 месяцев на победу и в завершение войны в относительно сжатые сроки (от 1 до 1,5 лет) скорее выросли. Удастся ли нам ими воспользоваться — посмотрим. Тот случай, когда сказать "Верим в ВСУ" – не стыдно.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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