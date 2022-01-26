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НЗСУ предоставит финансовую помощь больницам, которые не могут обеспечить медикам рыночные зарплаты

26 января, 2022 среда
12:37
Общество

Государство по отдельному пакету НСЗУ предоставит дофинансирование больницам, которые не могут выплачивать медработникам повышенную зарплату

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 26 января.

"Государство готово оказать поддержку большинству учреждений здравоохранения, которые в этом нуждаются. Медучреждения, которые не могут выполнить постановление правительства по обеспечению рыночной заработной платы медработникам по объективным причинам, получат финансирование по отдельному пакету от НСЗУ, который будет иметь четкие цели по каждой больнице с определением места больницы в состоятельной сети. Этот пакет финансирования будет выдаваться на полгода", - сказал Ляшко.

По его словам, Минздрав будет верифицировать каждое медучреждение, которое декларирует, что нуждается в помощи от государства. Это будет происходить для того, чтобы выяснить, куда потратили средства и почему их не хватило на достойную заработную плату медработникам.

"Ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки млн грн остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку, совершенно недопустима. Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату", - сказал министр.

Также проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку и при этом оставляют их работать полный рабочий день.

"Мы подробно мониторим ситуацию в каждом регионе. Руководитель заведения, который решит таким образом сэкономить бюджет больницы за счет обычного врача или медсестры, получит наказание. Для этого уже существуют соответствующие механизмы", - сказал Ляшко.

  • Напомним, с 1 января 2022 года для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, минимальная зарплата составляет 20 тыс. грн.

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