На этот раз никаких официальных поводов для списка фильмов Еспресо не будет. Просто приходят выходные. А вместе с ними час-другой свободного времени, когда без угрызений совести можно посмотреть интересную ленту.

"Империя в огне"

В кинотеатрах с 16 февраля

Эта французско-бельгийская историческая драма в режиссуре Кловиса Корнияка является экранизацией популярного романа Пьера Леметра, вышедшего в 2018 году. Собственно речь идет о втором романе трилогии, первый из которой - "До свидания там, наверху" (отмеченный Гонкуровской премией (2013)) - в 2017 году экранизировал режиссер Альбер Дюпонтель. Интересно, что автор книги Пьер Леметр сам написал сценарий к "Империи в огне", хотя распространенной такая практика не является. Европейские критики уже высказались, что именно из-за персонажей, которых придумал Пьер Леметр, довольно традиционная постановка Кловиса Корнияка обрела особое волшебство.

Итак, о чем речь? Париж конца 20-х начала 30-х годов ХХ века. После смерти отца Мадлен (Леа Дрюкер), сама воспитывающая сына Поля, становится единственной наследницей его финансовой империи. После попытки самоубийства мальчик нуждается в особом внимании, однако все внимание матери сосредоточено на том, чтобы управлять семейным банком. Делать это самой женщине очень тяжело. Ибо каждый из ее окружения так или иначе стремится завладеть ее состоянием. Однако Мадлен начинает сражаться. И не гнушается ничем. На этом пути у нее только один помощник – частный детектив, которого она наняла, чтобы отомстить.

В ролях: Леа Дрюкер, Бенуа Пульворд, Фанни Ардан, Оливье Гурме.

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"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

В кинотеатрах с 16 февраля

Этот американский фантастический боевик режиссера Пейтона Рида основан на персонажах Marvel Comics и является тридцать второй лентой в рамках киновселенной Marvel (КВМ) и первой лентой, начинающей в этом году пятую фазу марвеловской киновселенной с новыми героями в знакомых историях. В этом фильме нет особой философской основы, но есть интересные спецэффекты и визуал. Речь об эксклюзивной версии фильма в технологии ИМАХ. В частности, акцентируется, что создатели фильма постарались и подготовили для показа на экранах ИМАХ вариант, содержащий изображение на 26% больше по сравнению с привычными экранами кинотеатров. Следовательно, каждый сможет не просто просмотреть фильм, а буквально погрузиться в его атмосферу: вместо привычного для глаза соотношения сторон экрана 2.4:1 фильм будет демонстрироваться в формате 1.9:1.

"Квантовый мир довольно сложно исследовать, - анонсируют фильм, - но доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) никогда не считался с препятствиями. Его наработки используют Скот Лэнг (Пол Радд) и Хоуп (Эванджелин Лилли) чтобы продолжить изучение неизведанного. Исследования приведут их к встрече с неожиданным противником (Джонатан Мейджерс), существование которого они даже не могли предположить".

"Африканские королевы: Нзинга" (сериал)

С 15 февраля на Netflix

Документальный сериал платформы Netflix, где планируют рассказывать истории реальных королевских особ Африки. И стартовали с истории воинственной королевы Нзинга с реконструкциями событий и интервью с экспертами. Эта женщина была политическим и военным лидером в 17 веке на территории современной Анголы и воевала против португальских колонизаторов. А еще – единственной африканской женщиной, которую европейские лидеры действительно признавали королевой. Исполнительная продюсер и повествовательница: Джада Пинкетт-Смит.

"Карнивал Роу" (2 сезон, сериал)

С 17 февраля на Amazon

Долгожданное продолжение и одновременно завершение качественного приключенческого фэнтези о противостоянии людей и мифических существ, вынужденных выживать в мире людей и где люди далеко не всегда добры и положительны. Сериал держит интригу, характерную динамикой и неожиданными поворотами, а главное увлекает атмосферой, характерами. образами и игрой актеров.

"Искусство обмана"

С 17 февраля на Apple TV+

Психологический триллер от опытного британского телережиссера Бенжамина Карона с обладательницей премии "Оскар" Джулианной Мур и звездой киновселенной Marvel Себастианом Стеном в главных ролях. Мур сыграла мать-одиночку, которая заводит роман с миллиардером, пока ее сын пытается разбогатеть, грабя богатых. Несмотря на то, что действие фильма происходит в Нью-Йорке, фильм о том, что порой все может быть на самом деле не так, как кажется и люди не бывают не такими, какими их воспринимаем.

В главных ролях: Джулианна Мур, Себастьян Стэн, Джастис Смит, Бриана Миддлтон и Джон Литгоу.