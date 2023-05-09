Об этом сообщает сайт Нюрнбергской академии.

В декларации упомянут процесс над нацистскими преступниками, а принципы трибунала предлагается применить к преступлениям России в Украине.

"В 1945 году Международный военный трибунал в Нюрнберге впервые в истории преследовал преступление агрессии. Тогда обещали криминализировать агрессию, чтобы предотвратить будущие войны. Роберт Х. Джексон, американский генеральный прокурор, отметил в своем вступительном слове в Нюрнберге: "...главнейшим шагом избегании периодических войн, которые неизбежны в системе международного беззакония, есть привлечение государственных деятелей к ответственности перед законом", - отмечает Нюрнбергская академия.

Директор Академии профессор Кристоф Зафферлинг подчеркнул, что обещания, задекларированные в Нюрбернге после Второй мировой войны, необходимо сдержать.

Международная академия Нюрнбергских принципов призывает поддерживать международный правопорядок и настаивает на соблюдении обещаний, данных в Нюрнберге в 1945-46 годах. После консультаций с экспертами Международная академия Нюрнбергских принципов призывает в своей Нюрнбергской декларации по преступлению агрессии имплементировать Нюрнбергские принципы везде в любое время и, в частности, сейчас в отношении Украины", - заявил Зафферлинг.

Еспресо приводит текст Нюрнбергской декларации:

Помня о том, что преступления против мира были одной из трех категорий международных преступлений в соответствии со статьей 6 Нюрнбергской хартии от 8 августа 1945,

Помня об убеждениях государств-союзников, включая тогдашний Советский Союз, что агрессивная война является международным преступлением,

Помня о постановлении Нюрнбергского международного военного трибунала о том, что ведение агрессивной войны является самым высоким международным преступлением,

Помня о принципах международного права, признанных Нюрнбергской хартией и решением Нюрнбергского трибунала (Нюрнбергские принципы), подтвержденных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 11 декабря 1946 года,

Помня, в частности, о Нюрнбергском принципе VI(a), предусматривающем, что преступления против мира являются преступлениями в соответствии с международным правом, в частности, планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или гарантий; участие в совместном плане или сговоре с целью совершения указанных действий,

Отмечая индивидуальную уголовную ответственность за преступления согласно международному праву согласно Нюрнбергскому принципу I и Принципу III, считая, что "Тот факт, что лицо, совершившее действие, являющееся преступлением согласно международному праву, действовало как глава государства или ответственное должностное лицо, не освобождает его от ответственности по международному праву".

Помня об определении агрессии, принятой консенсусом резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи Объединенных сил от 14 декабря 1974 года, в частности статью 5(2) определения агрессии, добавленной в резолюцию 3314, которая определяет: "Агрессивная война является преступлением против народа".

Напоминая, что все члены Организации Объединенных Наций должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо другим способом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 2(4) Устава ООН,

Помня о том, что агрессия является самым серьезным нарушением запрета на применение силы,

Помня о том, что Комиссия международного права признала запрет агрессии императивной нормой общего международного права (проект выводов, 2022 A/77/10, пункт 43, заключение 23),

Помня об ужасных страданиях участников боевых действий и гражданского населения, вызванных агрессивной войной,

Помня о Замечании общего порядка № 36 (2018) Комитета по правам человека, в котором указано, что акты агрессии, приведшие к лишению жизни, "нарушают ipso facto статью 6" Международного пакта о гражданских и политических правах,

Помня о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по агрессии против Украины ES 11/1 (2022), квалифицирующей действия России как акт агрессии,

Ошеломлены агрессивной войной, которую Российская Федерация ведет против Украины, а также вовлечением Беларуси в эту агрессивную войну,

Помня о консенсусном определении преступления агрессии в статье 8bis Римского устава Международного уголовного суда,

Помня о текущих четких ограничениях Римского устава Международного уголовного суда по уголовному преследованию за преступление агрессии,

Напоминая о мандате Международной академии Нюрнбергских принципов, особенно осознавая его историческое наследие, способствовать устойчивому миру через справедливость,

Международная Академия Нюрнбергских принципов 8 мая 2023 г. после тщательного обсуждения этих вопросов с ведущими экспертами по международному праву в историческом Нюрнбергском дворце правосудия:

Повторяет, что преступление агрессии является преступлением согласно международному праву,

Подчеркивает, что это преступление влечет индивидуальную уголовную ответственность,

Призывает международное сообщество обеспечить судебное преследование преступлений агрессии,

Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как определено международным правом, совершенных на территории Украины,

Призывает государства-участники Римского устава Международного уголовного суда внести изменения в юрисдикционные положения, регулирующие преступление агрессии, чтобы привести их в соответствие с теми, которые применяются к другим преступлениям, подпадающим под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Декларацию Нюрнбергской академии приветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, устанавливающую прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, над которым мы сейчас работаем. Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии" , - написал Кулеба в Twitter.