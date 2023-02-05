Пресс-конференция Алексея Резникова

Начнем с того, что сегодня прошла пресс-конференция министра обороны Алексея Резникова, к которому в последние дни приковано особое внимание, потому что даже накануне была информация, что, вероятно, на следующей неделе он покинет свой пост, но останется в обойме президента. Даже говорили, что новым главой Минобороны может быть нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов. Эта история связана с тем, что вокруг министра обороны происходит целая серия злоупотреблений: и его заместитель, и некоторые руководители департаментов получили подозрения в злоупотреблениях при закупке продуктов питания и средств индивидуальной защиты. Однако на пресс-конференции Алексей Резников сказал, что подаст в отставку, если президент примет такое решение, и что нужно вводить системные решения по изменению подходов к закупке продовольствия. В частности, он упомянул, что нужно создать милитарное Prozorro, которое упростит контроль за закупкой продовольствия и другого оборудования для ВСУ, а также сказал, что нужно создать антикоррупционный совет, в который привлечь общественность, журналистов и т.д. Помимо этого, Резников выразил ряд тезисов, связанных с наступлением, что действительно враг может приступить к широкомасштабным действиям, привязанным к 24 февраля, очередной дате. Вспомнил, что уже началась подготовка наших танкистов на танках Leopard, рано или поздно мы все равно получим самолеты, хотя сейчас не все страны готовы на это. Также сказал, что использование дальнобойных систем, которые мы хотим от наших партнеров, против России согласуют с нашими поставщиками, чтобы не наносить удары по объектам в РФ. В любом случае вопрос кадровых изменений во высшем руководстве Минобороны остается открытым, потому что пресс-конференция не добавила новых нюансов в историю, связанную с ценой на яйца и тем, как именно будут обеспечивать продуктами министерство, какие выводы сделают. Но когда мы говорим об использовании зарубежной помощи, о вооружении, о сотрудничестве с нашими партнерами, эти нюансы имеют значение для восприятия того, как действует Украина по отдельным составляющим. Это имеет значение для отношений с нашим главным партнером – США.

Помощь США Украине

Итак, об отдельных деталях американской помощи и стратегии в отношении Украины рассказал председатель Службы внешней разведки Украины 2020-2021 гг., начальник Главного управления разведки Минобороны Украины 2015-2016 гг. Валерий Кондратюк. Он отметил, что сегодня нет такого давления со стороны республиканцев на администрацию Байдена, чтобы сократить объемы помощи Украины или сократить ее. Именно направления и объемы помощи определяются на экспертном уровне непосредственно Пентагоном и Госдепом США. От отдельных республиканцев сейчас звучат замечания о необходимости усилить контроль за использованием помощи Украине. На фоне таких заявлений администрация Байдена приняла решение создать такой механизм и направить в Украину группы инспекторов, в том числе представителей Пентагона и Госдепартамента США. Валерий Кондратюк считает, что к созданию этой комиссии и ее действиям нужно относиться достаточно серьезно. Это действительно не только рамочный контроль, но и создание механизмов привлечения к ответственности лиц, выявленных в случае нецелевого использования этой помощи или хищения этих средств. Безусловно, выявление таких фактов будет иметь последствия для оказания помощи. США тем или иным способом найдут возможность привлечь к ответственности таких лиц. Валерий Кондратюк отметил, что это может быть непублично, но наказание будет применено точно.

Сначала администрация концентрировалась, в частности, на предупреждении рисков нападения РФ, попыток дипломатическим путем остановить его, затем объединить мир, международную помощь для предоставления Украине достаточных возможностей для защиты. Сегодня уже пора создать механизмы ревизии эффективности использования такой помощи, то есть нельзя было проверять в процессе оказания, но сейчас объемы поддержки впечатляют. Недавно администрация одобрила 31-й пакет помощи, к которому относятся $425 млн в рамках президентских полномочий и $1,75 млрд в рамках инициативы помощи. И это не только предоставление БМП и другого оборудования, а также Javelin и необходимого количества артиллерийских боеприпасов для HIMARS, в том числе бомб малого диаметра наземного базирования с дальностью применения до 150 км, что сегодня крайне важно для Украины, чтобы предотвратить повторное наступление РФ. Сейчас на Востоке Россия перегруппировалась и перебрасывает резервы воздушно-десантных сил для подготовки очередного наступления, но наличие иностранных снарядов для дальнего радиуса поражения не дает им накопить резервы в одном месте, поскольку они становятся уязвимыми не только для HIMARS, но и для артиллерии. Таким образом будет существенно уменьшаться возможность РФ проводить наступление.

Валерий Кондратюк отметил, что само руководство РФ делает все для поражения, в частности, на поле боя. Запад оказывает необходимую поддержку для восстановления наших боевых возможностей, пополнения наших сил и создания возможностей для эффективной защиты и возвращения захваченных территорий. Задержки в доставке оружия свидетельствуют о времени между политическим решением и непосредственно заказом. Предоставление этого оружия после признания экспертами необходимости в нем, снятие вооружения из фонда избыточного имущества или заказ на оборонных предприятиях требует времени. К сожалению, то, что можно, поставляют быстро, но есть то, что требует определенного времени, в частности подготовки наших экипажей. Но сегодня нельзя говорить об определенных задержках. То, что необходимо для Украины, немедленно изучают и обсуждают, готовят предложения, на которые сразу реагирует не только администрация Байдена, но и другие страны мира при ее поддержке. Из всех возможностей формируют фонды для поставок в Украину.

Вероятность истощения Украины и РФ летом и переговоров

Валерий Кондратюк рассказал, что несколько последующих месяцев, в течение которых РФ попытается возобновить наступление, и возможности Украины провести контрнаступление будут определяющими для дальнейшего развития событий. Потери РФ и возможность добиться успеха будут влиять на ее позицию относительно проведения переговоров. Директор ЦРУ является кадровым военным дипломатом, работавшим в РФ и, по оценкам российской стороны, пользуется авторитетом как профессионал. Он всегда предпочитал дипломатию back channel и стоял за подготовкой Джейком Салливаном соглашения с Ираном 2013 года, где проводил предварительные тайные встречи с руководством Ирана, и далее соглашение сформировала администрация Джорджа Буша. По мнению Валерия Кондратюка, сегодня они изучают все возможности и перспективы поиска окна возможностей, когда проведение политических переговоров будет реальным. Они оценивают, что это произойдет, возможно, после горячей фазы боевых действий, которая продлится следующие несколько месяцев – где-то четыре или полгода .

Возможности РФ проводить широкомасштабные боевые действия

По словам Валерия Кондратюка, если оценить возможности РФ, военную операцию заменили полноценной войной. Непосредственно генштабу было передано управление нею с привлечением всех видов и родов ВС России, военно-промышленного комплекса, материально-технического обеспечения. После первых потерь этого года РФ путем мобилизации восстановила свои боевые способности, перегруппировалась за счет освобождения правобережья Херсонщины, отказалась от применения батальонно-тактических групп и сделала выводы об эффективности использования подразделений в штатных структурах. Все это сегодня позволяет говорить, что РФ восстановилась и готова в ближайшее время к возобновлению боевых действий. По оценкам Украины, главной целью Путина является цель, объявленная в начале военной операции, - "защита" Донбасса, выход на админграницы Донетчины и Луганщины. Также мы видим на этом направлении переброску воздушно-штурмовых десантных частей. Именно это направление наиболее угрожающее и в наступлении РФ. Что же касается наступления со стороны Беларуси, оно маловероятно, ведь в РБ еще не создали достаточно ударных группировок. В Беларуси находится до 9 тыс. российских военных 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, зашедшей именно на слаживание и тренировку. Вторая дивизия вышла в Россию и частично передислоцировалась в Луганскую область.

Ситуация на Бахмутском направлении