Нью-Йорк в Украине: Новгородскому на Донетчине вернули историческое название
Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании поселка городского типа Новгородское на Нью-Йорк
Об этом передает Еспресо.TV.
За постановление проголосовал 301 депутат.
"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась в Верховную Раду с представлением о переименовании Новгородского на Нью-Йорк.
Поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тыс.человек.
"Переименование пгт. Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия", - говорится в пояснительной записке.
Как известно, Украинский институт национальной памяти сообщает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 г.. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".
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