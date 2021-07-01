Нью-Йорк в Украине: Новгородскому на Донетчине вернули историческое название

Об этом передает Еспресо.TV.

За постановление проголосовал 301 депутат.

"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась в Верховную Раду с представлением о переименовании Новгородского на Нью-Йорк.

Поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тыс.человек.

"Переименование пгт. Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, Украинский институт национальной памяти сообщает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 г.. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb