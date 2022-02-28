Нью-Йорк прекращает вести бизнес с РФ и изымает из России все инвестиции
Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул запретила своему штату вести бизнес с РФ, приказала отозвать из России инвестиции и заявила о готовности штата принимать беженцев из Украины в связи с полномасштабным российским нападением
Об этом пишет ABC7 New York.
"Мы больше не собираемся разрешать бизнесу штата Нью-Йорк совершать сделки с российскими организациями", - отметила она.
Кроме того, будут изъяты "государственные деньги, а также инвестиции" в "компании со штаб-квартирой в РФ или российские государственные структуры". Также Нью-Йорк должен готовиться принимать беженцев из Украины.
"Наш штат - дом для самого большого украинского населения в США... Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народа Украины", - подчеркнула губернатор.
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