Нью-Йорк прекращает вести бизнес с РФ и изымает из России все инвестиции

Об этом пишет ABC7 New York.



"Мы больше не собираемся разрешать бизнесу штата Нью-Йорк совершать сделки с российскими организациями", - отметила она.



Кроме того, будут изъяты "государственные деньги, а также инвестиции" в "компании со штаб-квартирой в РФ или российские государственные структуры". Также Нью-Йорк должен готовиться принимать беженцев из Украины.



"Наш штат - дом для самого большого украинского населения в США... Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народа Украины", - подчеркнула губернатор.

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