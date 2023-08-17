Нью-Йорк по соображениям безопасности запретил TikTok на государственных устройствах
Ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил TikTok на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения
Об этом информирует Reuters .
Администрация мэра Нью-Йорка Эрика Адамса заявила, что TikTok якобы опасен для технических сетей города. Городские агентства должны удалить приложение из устройств и сетей в течение 30 дней.
Штат Нью-Йорк также запретил TikTok на своих мобильных устройствах.
"TikTok не передавал и не будет передавать данные американских пользователей китайскому правительству и приложил много усилий для охраны конфиденциальности и безопасности пользователей", - заверили представители приложения для обмена короткими видео.
Приложение китайской компании ByteDance используют более 150 миллионов американцев. Законодатели США хотят запретить его в США из-за страха перед вмешательством китайского правительства.
Что известно о запрете пользоваться TikTok
Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.
В июле платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.
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