NYT утверждает, что на рынок в Константиновке могла упасть украинская ракета. В СБУ и Офисе президента отреагировали

Об этом пишет The New York Times .

Издание утверждает, что причиной трагедии стала неисправность украинской ракеты противовоздушной обороны, выпущенной из запуска "Бук". К такому выводу журналисты пришли, проанализировав осколки ракет, спутниковые изображения, свидетельства очевидцев и публикации в социальных сетях.

"Похоже, что удар был трагической неудачей. Эксперты по противовоздушной обороне говорят, что ракеты, подобные упавшей на рынок, могут сбиваться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники", - говорится в расследовании.

Издание утверждает, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам The Times получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако они смогли попасть на место трагедии.

В расследовании заявляется, что на записях камер наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны подконтрольной Украине территории.

"Когда раздается звук приближающейся ракеты, по крайней мере четыре пешехода одновременно поворачивают головы на звук. Они смотрят лицом в камеру - в сторону подконтрольной Украине территории. За несколько минут до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, показывая, что она двигается с северо-запада", - объясняют журналисты.

Эксперты также утверждают, что воронка и повреждения, возникшие в результате взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-западного маршрута.

За несколько минут до удара украинские военные выпустили две ракеты класса "земля-воздух" в сторону линии фронта из Дружковки.

"Журналисты The Times были в Дружковке, когда в 14.00 услышали выходную ракету", - говорится в расследовании.

Отмечается, что о выходном запуске тогда сообщили и жители Дружковки в телеграмме. Журналисты утверждают, что время этих пусков согласовывается со временем удара ракеты по рынку в Константиновке около 14:04.

Тогда украинские власти заявили, что выпущенная ракета – это российская С-300. Журналисты, в свою очередь, утверждают, что последствия, оставшиеся после взрыва ракеты, не характерны для С-300.

"Размеры отверстий от ударов и осколков, найденных на месте происшествия отвечают по размеру и форме одного оружия: ракете 9M38, запускаемой мобильным зенитным комплексом "Бук", - заявляет издание, ссылаясь на комментарии двух экспертов.

Комментарий СБУ

Служба безопасности Украины в комментарии " Украинской правде " подчеркнула, что проводится расследование, и что удар по Константиновке нанесла Россия.

"СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк напомнил, что именно РФ наносит массовые удары по территории Украины и подчеркнул, что расследование продолжается, поэтому истина будет установлена.

"Несомненно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке повлечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячи других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны, при этом, напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений, в частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. в случае юридической истины будет установлено.Между тем не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну.И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - говорится в его комментарии.