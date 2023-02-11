Об этом пишет The New York Times .

Американское издание считает, что у Украины есть ограниченные перспективы продвижения на Донбассе, где Россия имеет укрепленные позиции и создала линии поставки с 2014 года. Чтобы продвинуться в другое место, ВСУ нужно сдержать российское наступление и сохранить войска и технику.

Поэтому аналитики считают, что наиболее перспективное направление контрнаступления Украины – на юге. Значительная часть оккупированной Россией территории находится в радиусе действия ракет HIMARS, что заставило захватчиков переместить свои склады боеприпасов, командные центры и другие важные запасы дальше линии фронта.

В таких условиях, Мелитополь выглядит очевидной целью украинского наступления: город расположен на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, что делает его критическим для поставки российских войск на юге.

Если Украине удастся расколоть российские силы, это ослабит контроль России над Херсонщиной. Без путей поставки с востока, российское подкрепление могло бы прибыть только через Крым – это гораздо более длинный путь, который также находится в радиусе действия ракет HIMARS.

В то же время NYT отмечает, что двигаться вперед ВСУ будет сложно. Россия построила оборону по всей линии фронта, а ее самая густая сеть окопов и противотанковых ловушек расположена именно вокруг Мелитополя.

"Поэтому Киев надеется, что Запад быстро предоставит артиллерию большей дальности, которая позволит его силам снова нарушить позиции России, как это было, когда ВСУ отбили часть юга с Херсоном включительно в ноябре 2022 года. В этот раз Украина хочет заставить Россию догадываться, где и когда она может нанести удар", - пришли к выводу в NYT.