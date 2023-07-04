Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов.

"Вполне возможно, что, смотря на то, как развивался пригожинский мятеж, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят в этом более правдоподобный для себя ход действий, чем они предпринимали опыт Пригожина. Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это ситуация, которая дестабилизирует", – сказал профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

Аналитики считают, что вторжение России в Украину будет действовать как возникновение резких скачков. Роль наемников Вагнера на поле боя побудила Путина игнорировать критику полевого командира по военным усилиям. Теперь Кремль может столкнуться с проблемой ведения войны в Украине без частей Вагнера и сохранения баланса во все более хрупкой системе.

По словам научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Николая Петрова, это система, возникшая в мирное время, когда лояльность имела приоритет над эффективностью. Однако в войне Москвы нужны оба, поэтому он пытается найти игроков, которые были бы одновременно эффективны и лояльны, как в случае с Пригожиным. Это увеличивает вероятность того, что новый упор Путина на лояльности после мятежа может повлиять на результаты России на поле боя.

"Путин и вся его система сейчас стоят перед дилеммой. Если держать принцип лояльности важнее эффективности, то не будет рисков, связанных с мятежом. Но и надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", - считает Петров.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга вожака ПИК Вагнера Евгения Пригожина "Патриот". Входящие в холдинг издания сообщили о закрытии