Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией NYT: Путину грозят новые мятежи из-за мягкой реакции на неудачный бунт Пригожина

NYT: Путину грозят новые мятежи из-за мягкой реакции на неудачный бунт Пригожина

4 июля, 2023 вторник
18:47
Война с Россией

Эксперты считают, что реакция российского диктатора Владимира Путина на неудачный бунт финансиста ПИК Вагнера Евгения Пригожина была слишком мягкой

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов.

"Вполне возможно, что, смотря на то, как развивался пригожинский мятеж, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят в этом более правдоподобный для себя ход действий, чем они предпринимали опыт Пригожина. Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это ситуация, которая дестабилизирует", – сказал профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

Аналитики считают, что вторжение России в Украину будет действовать как возникновение резких скачков. Роль наемников Вагнера на поле боя побудила Путина игнорировать критику полевого командира по военным усилиям. Теперь Кремль может столкнуться с проблемой ведения войны в Украине без частей Вагнера и сохранения баланса во все более хрупкой системе.

По словам научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Николая Петрова, это система, возникшая в мирное время, когда лояльность имела приоритет над эффективностью. Однако в войне Москвы нужны оба, поэтому он пытается найти игроков, которые были бы одновременно эффективны и лояльны, как в случае с Пригожиным. Это увеличивает вероятность того, что новый упор Путина на лояльности после мятежа может повлиять на результаты России на поле боя.

"Путин и вся его система сейчас стоят перед дилеммой. Если держать принцип лояльности важнее эффективности, то не будет рисков, связанных с мятежом. Но и надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", - считает Петров.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга вожака ПИК Вагнера Евгения Пригожина "Патриот". Входящие в холдинг издания сообщили о закрытии

Новости
Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
Евгений Пригожин
Читайте также:
Антонівський міст
4 июля, 2023 вторник
В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW
на фото: ЗСУ
3 июля, 2023 понедельник
РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
4 июля, 2023 вторник
Стимул для ВСУ: Зеленский просит Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, - CNN
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 июля
20:01
OPINION
Ссоры в соцсетях как продолжение телесериалов 90-х
20:00
Обзор
Победные новости 496 дня войны: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье атаковали дрон
19:56
Telegram
В Telegram отреагировали на опасения, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере
19:45
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
19:34
Правительство Британии разрешило использовать 2,3 млрд фунтов от продажи Абрамовичем "Челси" только в Украине
19:33
Медведев заявил, что с начала года армию РФ пополнили 185 тыс. контрактников
19:23
Российские ДРГ предприняли неудачные попытки проникнуть через границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях, - Генштаб
19:19
Глава генштаба Британии охарактеризовал стратегию украинского контрнаступления
19:12
В Киеве из-за жары вводят ограничения движения грузовиков
19:10
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков в Петербурге, - росСМИ
19:05
Под Мариуполем нашли тело 12-летней девочки, которую мог сбить на авто военный РФ
18:58
ООН
Совет ООН по просьбе Пакистана проведет заседание по сожжению Корана в Швеции
18:53
Эксклюзив
Арестовывать меня не имели права, но, похоже, кому-то нужна была картинка, – нардеп Алексеев
18:38
Защита близкого к Путину олигарха Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь
18:32
Эксклюзив
На территории Киевщины в этом году зафиксировали уже около 2 тыс. военных преступлений РФ, - Небитов
18:32
Обновлено
В результате удара РФ по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них 12 детей
18:16
Нидерланды выделяют Украине более 118 млн евро: на что потратят средства
18:02
Депутат-застройщик, министр и партия власти: движение "ЧЕСТНО" исследовало связи Института когнитивного моделирования Спартака Субботы
18:02
OPINION
Восток Украины становится бандеровским
17:56
Швейцария заявила о намерении присоединиться к европейскому проекту "Небесный щит"
17:40
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
17:38
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Военно-политическая карьера Пригожина после марша на Москву не заканчивается, – эксперт Центра Исследования России
17:38
Сезон грибов и пикников: в Минздраве напомнили, что делать, если обнаружили на себе клеща
17:29
На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31
17:02
РФ больше года охотится на HIMARS, однако до сих пор не поймала ни одной системы, - Маляр
17:00
Эксклюзив
Нет никаких признаков того, что ШОС может превратиться в военно-политический блок, - эксперт-международник Пойта
16:59
ЕБРР
Днепр получит от ЕБРР 25 млн евро для помощи переселенцам
16:50
ГУР: Пригожин может использовать Беларусь как логистический хаб, вряд ли туда перебазируют весь состав ЧВК Вагнера
16:49
Украина решила усилить северную границу в связи с последними событиями вокруг ЗАЭС, - Наев
16:44
Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 задерживается из-за погодных условий
16:42
Ткаченко на фестивале FELIZONDA-2023 в Португалии: "Украине как государству с тысячелетней историей есть о чем рассказать миру"
16:41
Властям РФ все чаще нужно доказывать, что Путин еще жив, - представитель ГУР Юсов
16:31
Эксклюзив
Даниил Гетманцев
Решение вернуть довоенное налогообложение бизнеса абсолютно очевидно, - Гетманцев
16:17
COVID-19
В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более полумиллиона жителей
16:17
Гитанас Науседа
Президент Литвы призвал союзников предложить Украине упрощенное вступление в НАТО
16:12
"Мариуполь очень скоро вернется домой": советник мэра увидел готовность оккупантов к "жесту доброй воли"
16:10
РФ фактически превратила "Крымский титан" в воинскую часть, - движение "Атеш"
16:05
OPINION
Столтенберг остается
16:00
Теракт в Тель-Авиве: водитель авто сбил людей на тротуаре и набросился на прохожих с ножом: 7 раненых
15:57
РФ пытается мобилизовать жителей ВОТ, обещая их детям бюджетные места в российских вузах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV