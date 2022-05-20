Об этом говорится на сайте издания.

Видео демонстрирует момент, когда мужчин в последний раз видели живыми. Захватчики под дулами автоматов повели их по улице города. Часть пленных сгорбилась и держала за пояса идущих впереди, а остальные держали руки за головой. Оккупанты приказывают им уходить. Видео снято 4 марта с одного из соседних домов является самым четким доказательством того, что за несколько минут до казни люди были под контролем россиян.

"Там, у забора, лежат заложники. Раз, два, три, точно, четыре, пять, шесть…" - автор видео насчитал девять человек.

Мужчин заставили опуститься на землю, среди них был одет в голубую кофту с капюшоном.

Видео закончилось, но по словам восьми свидетелей, россияне увезли мужчин за захваченное ими соседнее офисное здание, превращенное в базу. Были слышны звуки выстрелов, пленные не вернулись.

Видео за 5 марта – первое визуальное доказательство рассказов очевидцев. На нем видны тела погибших возле офиса на Яблонской, 144, а возле них стояли двое россиян. Там лежал и мужчина в голубой кофте.

3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием российской армии, которое применили сознательно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за проведение независимого расследования массовых убийств гражданских лиц в Буче и привлечения виновников к ответственности.

В апреле New York Times показало спутниковые фото, на которых мертвые тела на улицах Бучи лежат неделями, задолго до освобождения города ВСУ.

Впоследствии главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.

2 мая правоохранители объявили первое подозрение в издевательстве над гражданскими в Буче Киевской области - ее получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей. По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских граждан , убитых российскими военными. Впоследствии прокуроры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

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