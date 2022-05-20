NYT показало новые видеодоказательства массовых убийств украинцев оккупантами в Буче
Издание The New York Times обнародовали видеодоказательства казней не менее девяти украинцев в Буче во время российской оккупации
Об этом говорится на сайте издания.
Видео демонстрирует момент, когда мужчин в последний раз видели живыми. Захватчики под дулами автоматов повели их по улице города. Часть пленных сгорбилась и держала за пояса идущих впереди, а остальные держали руки за головой. Оккупанты приказывают им уходить. Видео снято 4 марта с одного из соседних домов является самым четким доказательством того, что за несколько минут до казни люди были под контролем россиян.
"Там, у забора, лежат заложники. Раз, два, три, точно, четыре, пять, шесть…" - автор видео насчитал девять человек.
Мужчин заставили опуститься на землю, среди них был одет в голубую кофту с капюшоном.
Видео закончилось, но по словам восьми свидетелей, россияне увезли мужчин за захваченное ими соседнее офисное здание, превращенное в базу. Были слышны звуки выстрелов, пленные не вернулись.
Видео за 5 марта – первое визуальное доказательство рассказов очевидцев. На нем видны тела погибших возле офиса на Яблонской, 144, а возле них стояли двое россиян. Там лежал и мужчина в голубой кофте.
- 3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.
- Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием российской армии, которое применили сознательно.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за проведение независимого расследования массовых убийств гражданских лиц в Буче и привлечения виновников к ответственности.
- В апреле New York Times показало спутниковые фото, на которых мертвые тела на улицах Бучи лежат неделями, задолго до освобождения города ВСУ.
- Впоследствии главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.
- 2 мая правоохранители объявили первое подозрение в издевательстве над гражданскими в Буче Киевской области - ее получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей. По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских граждан , убитых российскими военными. Впоследствии прокуроры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.
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