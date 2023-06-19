Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир NYT: некоторые образцы предоставленного Украине союзниками оружия были непригодны для использования, не все заказанные поставки выполнили

NYT: некоторые образцы предоставленного Украине союзниками оружия были непригодны для использования, не все заказанные поставки выполнили

19 июня, 2023 понедельник
17:41
Мир

Некоторые образцы оружия, полученного Украиной от партнеров, были непригодны для использования, а часть контрактов на поставку вооружения так и не была выполнена

Об этом пишет Thе New York Times .

Издание отмечает, что согласно украинским правительственным документам, по состоянию на конец прошлого года, с начала полномасштабного вторжения Киев заплатил поставщикам оружия более $800 млн за оставшиеся полностью или частично невыполненными контракты.

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали NYT, что в конце концов часть  оружия все-таки была доставлена, в других случаях деньги вернули Украине.

"Но по состоянию на начало этой весны сотни миллионов долларов были выплачены - в том числе государственным компаниям - за оружие, которое государство так и не получило", - рассказал один из чиновников.

Также сообщается, что существует еще одна проблема поставок оружия - часть предоставленного Украине вооружения оказалась непригодной для использования или нуждающейся в серьезном капитальном ремонте.

По данным издания, около 30% арсенала Киева постоянно находится в ремонте – по словам экспертов, это высокий показатель.

NYT рассказывает о недавней поставке 33 самоходных гаубиц, подаренных итальянским правительством. Отмечается, что на видеопередаче оружия видно, как из двигателя одной гаубицы выходит дым, а из другой вытекает охлаждающая жидкость.

В заявлении министерства обороны Италии говорится, что эти машины были сняты с вооружения много лет назад, но Украина все равно попросила их "капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая острую потребность в средствах противостояния российской агрессии",

Украинские правительственные документы свидетельствуют, что Министерство обороны заплатило $19,8 млн американской компании Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиц. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены в Украину, но прибыли "непригодными для выполнения боевых задач".

Украинское правительство заявило, что компания не выполнила свои обязательства по ремонту. В свою очередь компания обвинила Украину в ненадлежащем обслуживании техники.

Также издание отмечает, что украинские чиновники в большинстве своем воздерживаются от жалоб на сломанную технику, чтобы не смущать партнеров.

  • Начальник разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в нынешних боях Украина потеряла менее 10% техники, предоставленной западными странами.
оружие
Война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
18 июня, 2023 воскресенье
Аналитики ISW объяснили, как Россия использует "мирный план" лидеров стран Африки
18 июня, 2023 воскресенье
Песков считает "демилитаризацию Украины" почти выполненной. Кулеба отреагировал
ЗСУ війна проти РФ
18 июня, 2023 воскресенье
На Угледарском направлении подразделения Сил обороны успешно продвинулись на несколько км, - военнослужащий ВСУ Войтко
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 40.98
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
19 июня
18:00
OPINION
Украина в НАТО. Кто разрубит гордиев узел?
17:50
Туристическая подлодка для экскурсий на затонувший "Титаник" пропала в Атлантическом океане
17:46
Обновлено
Встреча Блинкена и Си Цзиньпина: Китай подчеркнул, что не собирается противостоять США
17:26
Эксклюзив
Китаю не выгодно вступление Украины в НАТО, поскольку Альянс усилится мощной армией, - дипломат Осипенко
17:26
В некоторых громадах Никопольщины Днепропетровской области изменится продолжительность комендантского часа
17:21
Эксклюзив
Путин понимает, что вступление Украины в НАТО – это его конец, - нардеп Гончаренко
17:15
Эксклюзив
Восстановление транзита российского аммиака по Украине будет большой опасностью с точки зрения экологии, - экономист Пендзин
17:12
Для корректной презентации Украины: дизайнерам в помощь создали сайт с цветом государственного флага
16:55
"Есть основания для оптимизма": Президент ЮАР подвел итоги визитов в Украину и Россию
16:40
Чернигов
Заммэра Чернигова объявили подозрение в хищении средств на закупке трансформатора для ТЭЦ
16:40
Эксклюзив
Избитый херсонскими перевозчиками волонтер: эти люди постоянно мешали эвакуации людей
16:26
У Зеленского заявили о бездействии международных организаций по возвращению похищенных Россией детей
16:24
В Антарктиде зафиксировали более + 18 ° С
Антарктический лед тает быстрее, чем ожидалось: ученые призывают к безотлагательным действиям
16:07
Германия увеличивает возможности по производству и ремонту вооружения для Украины – Шольц
16:06
Эксклюзив
Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС: в оккупированных Олешках запланировано 67 захоронений местных , - Хлань
16:04
OPINION
Павел Климкин
Ядерные цели Путина: устрашение, торг и иллюзия контроля
16:00
СБУ разоблачила полицейских Днепра на торговле метамфетамином, все сотрудники райуправления пройдут полиграф
15:59
В Молдове признали деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной
15:41
В Британии зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против РФ до выплаты Украине репараций
15:26
Эксклюзив
Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
15:17
F-16
Производитель F-16 заявил о готовности обучать украинских пилотов, если страны НАТО передадут Киеву самолеты
15:13
Эксклюзив
Верю, что сегодняшние действия ВСУ на фронте будут развиты в очень большой успех - командир подразделения разведчиков "Terra" с Бахмутского направления
15:11
Эксклюзив
На Запорожском направлении днем и ночью ведутся постоянные боевые столкновения, - военнослужащий ВСУ Бурлык
15:06
Принятые на саммите в Вильнюсе решения приблизят Украину к членству в НАТО, - Столтенберг
15:02
В ЕС подготовят психологов для работы с украинскими ветеранами и детьми, получившими послевоенную травму, вице-президент Еврокомиссии Схинас
14:41
"Все очень сложно": в Кремле объяснили, почему не пустили миссию ООН на левобережье Херсона
14:41
Минцифры утвердило перечень стран для программы украинского е-резидентства
14:30
В Николаевской области не осталось подтопленных домов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, - Ким
14:19
Министерство иностранных дел Украины
МИД требует допустить украинского консула к военнопленным, которых РФ передала Венгрии
14:12
Дональд Трамп
Экс-министр обороны США назвал Трампа угрозой нацбезопасности
14:02
В Украине будет жарко, возможны кратковременные дожди: прогноз погоды на 20 июня от Натальи Диденко
14:02
OPINION
Александр Погребиский
Почему не стоит удивляться заявлениям Байдена?
13:48
Угрожали проверками предпринимателям: ДБР задержало руководство Госпродпотребслужбы Харьковщины
13:45
Обновлено
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированных Олешках могло погибнуть не менее 500 человек
13:43
Инфографика
Курс валют на 19 июня: какова актуальная цена евро и доллара в банках
13:37
Два фильма о войне в Украине получили награды на фестивале Sheffield DocFest 2023
13:36
Главные темы фронт и бригады наступления, - Зеленский провел Ставку
13:34
Украина изучает японский опыт восстановления после землетрясений для преодоления последствий российской агрессии
13:22
Призвал к срыву мобилизации: на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, распространявшего пропаганду РФ
13:14
Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV