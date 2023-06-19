NYT: некоторые образцы предоставленного Украине союзниками оружия были непригодны для использования, не все заказанные поставки выполнили
Некоторые образцы оружия, полученного Украиной от партнеров, были непригодны для использования, а часть контрактов на поставку вооружения так и не была выполнена
Об этом пишет Thе New York Times .
Издание отмечает, что согласно украинским правительственным документам, по состоянию на конец прошлого года, с начала полномасштабного вторжения Киев заплатил поставщикам оружия более $800 млн за оставшиеся полностью или частично невыполненными контракты.
Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали NYT, что в конце концов часть оружия все-таки была доставлена, в других случаях деньги вернули Украине.
"Но по состоянию на начало этой весны сотни миллионов долларов были выплачены - в том числе государственным компаниям - за оружие, которое государство так и не получило", - рассказал один из чиновников.
Также сообщается, что существует еще одна проблема поставок оружия - часть предоставленного Украине вооружения оказалась непригодной для использования или нуждающейся в серьезном капитальном ремонте.
По данным издания, около 30% арсенала Киева постоянно находится в ремонте – по словам экспертов, это высокий показатель.
NYT рассказывает о недавней поставке 33 самоходных гаубиц, подаренных итальянским правительством. Отмечается, что на видеопередаче оружия видно, как из двигателя одной гаубицы выходит дым, а из другой вытекает охлаждающая жидкость.
В заявлении министерства обороны Италии говорится, что эти машины были сняты с вооружения много лет назад, но Украина все равно попросила их "капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая острую потребность в средствах противостояния российской агрессии",
Украинские правительственные документы свидетельствуют, что Министерство обороны заплатило $19,8 млн американской компании Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиц. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены в Украину, но прибыли "непригодными для выполнения боевых задач".
Украинское правительство заявило, что компания не выполнила свои обязательства по ремонту. В свою очередь компания обвинила Украину в ненадлежащем обслуживании техники.
Также издание отмечает, что украинские чиновники в большинстве своем воздерживаются от жалоб на сломанную технику, чтобы не смущать партнеров.
- Начальник разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в нынешних боях Украина потеряла менее 10% техники, предоставленной западными странами.
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