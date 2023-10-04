NYT: Китай ограничил экспорт компонентов для беспилотников: как это повлияет на войну в Украине

Об этом говорится в публикации The New York Times .

Так, солдат 92-й механизированной бригады ВСУ рассказал, как превращает любительские дроны в смертоносное оружие в подвале в 8 км от линии фронта. Военный прикрепляет к квадрокоптеру модифицированный аккумулятор, чтобы тот мог летать еще дальше. Затем к дрону прикрепят самодельные снаряды, которые будут сбрасываться в окопы российских захватчиков или на скопление их танков.

"Ночью мы выполняем боевые задания, а днем думаем, как получить новые беспилотники", - говорит 44-летний Олесь Маляревич, офицер 92-й механизированной бригады.

Издание отмечает, что среди всех конфликтов в истории человечества, боевые действия в Украине – это война беспилотников. И в то время как Иран и Турция производят ударные дроны, которые используют Россия и Украина, беспилотники массового потребления в основном идут из Китая, крупнейшего мирового производителя этих устройств. Это дало Пекину скрытое влияние в войне, которая частично ведется с помощью бытовой электроники, отмечает NYT.

В то же время украинские военные, которые научились переделывать дроны в боевые и наладили цепочку поставок, неожиданно столкнулись с препятствиями, ведь 1 сентября вступили в силу новые китайские правила ограничения экспорта компонентов для беспилотников. Это в свою очередь привело к сокращению продаж.

"Мы изучаем все возможные способы экспорта беспилотников из Китая, потому что, как ни крути, они производят их больше всего", - сказал военный, занимающийся поиском беспилотников для своего подразделения.

За последние годы китайские компании, такие как DJI, EHang и Autel, существенно нарастили производство дронов. Сейчас они производят миллионы воздушных гаджетов в год для фотографов-любителей, любителей активного отдыха и профессиональных видеооператоров, значительно опережая другие страны. По данным исследовательской группы DroneAnalyst, крупнейший производитель дронов в Китае, компания DJI, занимает более 90% мирового рынка потребительских дронов.

Однако в последнее время китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. Китайские фирмы, все еще готовые продавать, часто требуют от покупателей использовать сложные сети посредников, подобные тем, которые использует Россия для обхода американского и европейского экспортного контроля, указывает издание.

Отмечается, что украинским военным порой приходится ввозить контрабандой то, что нужно для компенсации сбитых в небе гаджетов. Многие опасаются, что новые китайские правила могут принести проблемы беспечению армии комплектующими для дронов накануне зимы и сыграть на руку России. По данным Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра по вопросам безопасности, Украина теряет около 10 тыс. беспилотников ежемесячно.

Издание проанализировало торговые данные и выяснило, что прямые поставки беспилотников китайскими компаниями в Украину с января по июнь текущего года составляли всего лишь чуть более 200 тыс. долларов США, тогда как Россия за тот же период получила от китайских торговых компаний прямых поставок беспилотников. на сумму не менее $14,5 млн.

Война инноваций

Однажды августовским утром десятки украинских военнослужащих из четырех разных подразделений проводили обучение с новым видом военной техники - переоборудованными сельскохозяйственными дронами, которые получили название "летучих мышей".

Эти беспилотные аппараты пролетали над кукурузным полем, сбрасывая бутылки с песком на брезент, который использовался как мишень. Позже ребята вернулись к своим частям, прикрепив к дронам 20-килограммовые снаряды, которые могли быть нацелены на танки.

Огромные винтовые бомбардировщики были произведены украинской компанией Reactive Drone, возникшей благодаря китайской промышленной политике. Компанию основал в 2017 году Алексей Колесник и его друзья, когда китайские субсидии привели к избытку компонентов для производимых в Китае беспилотников. Колесник использовал этот шанс для изготовления деталей для собственных сельскохозяйственных дронов, которые начал продавать фермерам для распыления пестицидов на востоке Украины.

Но после полномасштабного вторжения в Россию все изменилось. Алексей Колесник вернулся в Украину из Румынии и переоборудовал свои сельскохозяйственные дроны на военные. Переоборудованные его командой дроны со способностью осматривать цели с высоты птичьего полета и сбрасывать на них снаряды стали востребованными на всех участках фронта.

В первые недели войны украинские военнослужащие использовали Mavic, квадрокоптер известного производителя DJI. Благодаря мощной радиосвязи и простому управлению Mavic стал таким же важным для военных, как и спутники Starlink, которые помогали им общаться.

Однако в апреле 2022 года DJI объявила о прекращении своего бизнеса в России и Украине. Это привело к закрытию ее флагманских магазинов в этих странах и прекращению большинства прямых продаж. Волонтеры начали возить дроны преимущественно из Европы, в то время как РФ наладила поставки через дружественные ей страны.

Алексей Колесник рассказал, что его предприятие в Днепре сейчас получает комплектующие преимущественно благодаря его личным связям с китайскими заводами. Он опасается, что новые китайские правила могут усложнить получение камер ночного видения, необходимых для нового беспилотника, который будет наносить удары в темноте.

"Даже когда вы видите на компоненте этикетку "Америка" или "Австралия", это все равно все произведено в Китае. Сделать что-то, что могло эффективно заменить Китай, практически невозможно", - сказал предприниматель.

В настоящее время ВСУ активно используют FPV (First Person View, то есть "вид от первого лица") – устройства, которые являются доступной альтернативой тяжелому военному вооружению. Они позволяют дистанционно управлять дронами с помощью специальных очков виртуальной реальности.

Эти дроны и их компоненты производятся китайскими компаниями, такими как DJI, Autel и RushFPV, которые можно приобрести в небольших количествах. Военные говорят, что применение этих дронов напоминает рыбалку – здесь нужно терпение. Менее трети атак достигают цели, однако бывают случаи, когда дрон стоимостью 500 долларов уничтожает систему вооружения, которая стоит 1 млн долларов.

Украинские поставщики говорят, что военным нужно около 30 тыс. таких штук в месяц. Правительство планирует до конца года закупить 100 тысяч этих устройств.

Собственное производство беспилотников

Все лето беспилотники дальнего радиуса действия терроризировали Россию. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал журналистам, что для этого было приложено немало усилий. Речь идет о создании новейших украинских беспилотников, известных как армия дронов. По словам чиновника, проблемы с китайскими поставщиками в целом не стали помехой для украинских производителей – они находят детали для дронов в США и Европе.