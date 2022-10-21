Нынешняя зима будет теплее нормы, - Укргидрометцентр
Средняя температура зимнего периода ожидается на 1-2 градуса выше нормы
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"На основе анализа можно сделать следующие выводы о предстоящей зиме 2022-2023 гг.: средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.; вероятность длительных периодов холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая, преимущественно возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в последние 30 лет на территории Украины переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону снижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины происходит в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже. Средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса, а также значительно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов.
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