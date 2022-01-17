Нынешняя волна COVID-19 станет последней с таким большим количеством ограничений, - глава Pfizer

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Inc. Альберт Бурла в интервью французскому телеканалу BFM TV.



"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - сказал он.



Бурла считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.



"Потом мы перейдем к формату, предусматривающему по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, нужно будет прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая ", – добавил он.

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