Нынешняя волна COVID-19 станет последней с таким большим количеством ограничений, - глава Pfizer
Коронавирус будет продолжать циркулировать по планете, но в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем раньше
Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Inc. Альберт Бурла в интервью французскому телеканалу BFM TV.
"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - сказал он.
Бурла считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.
"Потом мы перейдем к формату, предусматривающему по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, нужно будет прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая ", – добавил он.
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