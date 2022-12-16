ВСУ нанесут удар по Беларуси в случае нападения. Колонка Сергея Згурца
Обзор
Нынешняя тактика РФ – игра в ожидание, "воспитанники" Путина возвращаются в концертные залы мира, ФИФА "забанил" Зеленского. Мировые СМИ об Украине 16 декабря
Россия разрушает экономику Украины, увеличивая таким образом расходы для США и союзников, уничтожение в Украине элитной 200-й отдельной мотострелковой бригады россиян – яркий символ срыва планов вторжения Путина, ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием миру – об этом и не только писали СМИ
The New York Times:
- Журналисты The New York Times акцентировали внимание читателей на сегодняшних масштабных ракетных обстрелах Украины . Россия запустила десятки ракет по украинской энергетической инфраструктуре в пятницу утром, выводя из строя системы отопления по всей стране, когда температура упала значительно ниже нуля, что вынудило национальное энергетическое предприятие ввести аварийное отключение света. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Россия выпустила 76 ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине. По его словам, противовоздушной обороне удалось сбить 60 ракет.
- Также The New York Times опубликовал репортаж с российскими призывниками . Что думают о войне в Украине граждане, охваченные массовой мобилизацией, и что это значит для президента Владимира Путина? Корреспондент издания пообщалась с россиянами в московском призывном пункте, чтобы оценить, как они относятся к войне и кого обвиняют в боях.
The Washington Post:
- Американские журналисты издания The Washington Post проанализировали , что значит уничтожение в Украине элитной 200-й отдельной мотострелковой бригады россиян и почему это яркий символ срыва планов вторжения Владимира Путина . Эта бригада была одной из первых, которая ворвалась в Украину 24 февраля в рамках штурма города Харькова. Согласно внутренним документам бригады, с которыми ознакомилась The Washington Post, и ранее нераскрытым деталям, предоставленным украинскими и западными военными и разведывательными чиновниками, к маю подразделение возвращалось через российскую границу, отчаянно пытаясь перегруппироваться. Согласно этому документу, к концу мая в двух батальонных тактических группах осталось менее 900 солдат, которые, по словам западных официальных лиц, покинули гарнизон бригады в России вместе с более чем 1400 солдатами. Командир бригады был тяжело ранен. А некоторые из тех, кто все еще считается частью подразделения, были внесены в список госпитализированных, пропавших без вести или "отказников", не желавших воевать. Развал бригады частично отражает сложность ее задачи на войне и доблестную работу украинских военных. Но более внимательное разбирательство показывает, что его "кровавая судьба" во многом была определена коррупцией, стратегическими просчетами руководства и неспособностью Кремля понять подлинные возможности собственной армии или армии противника.
- Также издание The Washington Post посвятило статью экономике войны, рассказывая о том, как Россия разрушает экономику Украины, увеличивая таким образом расходы для США и союзников . Два месяца непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны России уничтожили критически важную инфраструктуру Украины и пробили дыру в прогнозах по разрушенной войной экономике страны. Перед этими ударами Киев ожидал, что в следующем году для покрытия основных расходов Украине понадобится минимум 55 миллиардов долларов иностранной помощи — это больше, чем общие предвоенные расходы страны. Сейчас, когда ее энергетические системы серьезно повреждены и вероятны новые нападения России, некоторые чиновники считают, что Украине может понадобиться дополнительные 2 миллиарда долларов каждый месяц, а политические лидеры начали готовить западных сторонников к худшим сценариям.
Politico:
- Журналисты американской медиаорганизации в области политической журналистики Politicо проанализировали заявления Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что в начале следующего года Путин может направить в Киев 200 тыс. солдат. Источники издания сообщили, что США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления России на Киев . По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.
CNN:
- Американское издание CNN опубликовало эксклюзив о том, что ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира перед началом финала чемпионата мира по футболу. Источник издания рассказал, что в Офисе президента Украины предлагают, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе с болельщиками в Катаре накануне игры. Однако Международная федерация футбольных ассоциаций негативно отреагировала на такую просьбу. Однако переговоры между Украиной и руководящим органом спорта еще продолжаются. В ФИФА этого пока не комментируют.
BBC:
- Британские журналисты BBC расспросили у военных аналитиков о том, почему Россия перешла к окопной войне ? Это свидетельствует о том, что война превратилась в позиционную, – рассказал ВВС военный аналитик. Хотя первоначальные амбиции России заключались в том, чтобы перехитрить украинские войска, но неудачи на поле боя означают, что россиянам пришлось "прибегнуть" к более "издевательскому" стилю, пояснил эксперт. Окопы являются ключевой частью "игры в ожидание" России, поскольку она стремится восстановить свои силы и сохранить свои территориальные достижения в холодные месяцы, "Окапывать - это первое, чему каждый солдат учится, и учится ненавидеть - пока вам не придется это делать", - отмечает эксперт. Россия хорошо оснащена для их строительства, говорит он, благодаря своему бывшему советскому инженерному оборудованию.
The Guardian:
- Британские журналисты The Guardian акцентировали внимание читателей на том, что Россия наносит новые массовые удары по энергетической инфраструктуре Украины . Россия нанесла второй за несколько дней массовый удар по Украине. Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в результате атак потребление энергии упало на 50%. В компании сообщили, что Россия нанесла удары по теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей.
Gazeta Wyborcza:
- Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали аналитический репортаж о том, как живет украинский средний класс на примере бренда украинских носков Dodo Socks . В издании отметили, что доходы бюджета Украины в третьем квартале даже выросли, ведь выжившие предприятия начали платить налоги, а IT-сектор развивается. А вот зарплаты учителям и врачам платят ЕС и Госдепартамент США.
- Также польские журналисты написали материал о том, что "питомцы" Путина возвращаются в концертные залы мира . "Анна Нетребко просто порадовала Пэрис", - называется материал в издании. Анна Нетребко поет в Париже, а также в Мадриде, Вене и Германии. Она не одна такая. Остальные любимцы режима возвращаются на европейские афиши. И с благословения таких политиков, как Джорджия Мелони. "Имя Анны Нетребко появилось на заметном издалека электронном баннере, расположенном на фасаде парижской Оперы Бастилия – том самом, на котором весной красовались цвета украинского флага", - отмечают польские журналисты.
Polskie Radio 24:
- Журналисты Polskie Radio проанализировали, смогут ли российские олигархи обойти новые санкции ЕС. По их словам, новый пакет это значительно ограничивает. Возможности размораживания активов российских олигархов-акционеров компаний по производству удобрений, попавших под санкции ЕС, очень ограничены.
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