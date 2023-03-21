В своей мести Украине за развал СССР он зашел так далеко, что отказаться от своей идеи фикс он добровольно просто не способен. Но диктатор является только лицом проблемы, созданной для всего мира современной Россией.

Российская Федерация и ее пораженное бациллой шовинизма население представляет угрозу для всего цивилизованного мира и тем, что даже заменив Путина, не приходится рассчитывать на автоматические изменения. Не уничтожив имперскую матрицу и не нейтрализовав ее главных представителей, ничего вообще изменить невозможно.

Россия в таком виде, как сейчас, не может быть трансформирована. Ведь попытка привить к автократии времен Бориса Ельцина демократию – в итоге завершилась возвращением РФ к привычному ей советскому тоталитаризму. Демократия не может стать базовым состоянием России, если ее основополагающий фундамент построен на основе Золотой Орды. В которой государственное устройство держалось на жестоком терроре и ничем не ограниченной власти хана. Пахан Московии Путин не придумал ничего нового, только к его неограниченной власти добавилась и тотальная пропаганда с приватизированного его режимом телевидения.

Демократия не может стать базовым состоянием России, если ее основополагающий фундамент построен на основе Золотой Орды. В котором государственное устройство держалось на жестоком терроре и ничем не ограниченной власти хана. Пахан Московии Путин не придумал ничего нового

И как в Золотой Орде, система управления в путинской Российской Федерации обеспечивает полное ограбление покоренных ею народов. А сам террористический режим, для удержания власти, нуждается в новых войнах и постоянной территориальной экспансии. Поэтому все объяснения русских либералов, мол, народ у них хороший, а во всем виноват только один Путин, выглядят очень наивно и неубедительно. Путин не забирал сам силой Крым и Донбасс. Без своего "суперправославного" и "богоизбранного" русского народа он сам бы не смог ничего поделать.

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Ошибка доверчивого Запада состоит в том, что там постоянно игнорируют "историю" и "культуру" Московии, полностью имеющую азиатскую ментальность. И если после Путина там вдруг появится новый Горбачев, то западные люди снова могут поверить, что Россия вдруг стала на путь демократии. Однако россияне не в состоянии сами определять, кто будет управлять их страной. Поскольку Россия – тоталитарное террористическое государство и его население живет в постоянном страхе навлечь на себя репрессии со стороны Путина и его подельников.

Россияне не в состоянии сами определять, кто будет управлять их страной. Поскольку Россия – тоталитарное террористическое государство и его население живет в постоянном страхе навлечь на себя репрессии со стороны Путина и его подельников

Российская Федерация опасна для соседних стран не только из-за своей армии, а из-за абсолютного неуважения к человеческим жизням. Россия, которой руководит путинская мафия, пытается навязать свои "ценности" всем, кто не в силах от нее защититься. Путинские идеологи придумали теорию об "отдельной русской цивилизации", которая основывается на "высокой духовности" и "православном превосходстве", и московцы готовы уничтожать всех, кто не хочет воспринимать эту истину.

Но в это "псевдо превосходство" кроме самой России, никто не верил и не верит. Напротив, захватнической войной в Украине РФ резко снизила свой статус от "большого медведя" до "облезлого пса". Именно в таком новом геополитическом ранге и воспринимает Россию ее самый близкий "союзник" Китай, хотя Путин постоянно стремится показать всем свое равенство с Си Цзиньпином. И если этот "пес" хочет и дальше "загрызть" Украину, грозно рыча на Америку и Европу, чтобы они не вмешивались, то лучший шанс вылечить его от этой агрессии, силой загнать обратно в будку.

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Войной в Украине Путин провоцирует Си Цзиньпина на захват земель на Дальнем Востоке и Сибири. Профессиональная армия РФ критически ослаблена в Украине, а новое неподготовленное пополнение не будет способно противостоять реваншистским намерениям Китая, чтобы там дальше не делал Путин. А если в Кремле рассчитывают на использование ядерного оружия, если бы миллион китайских солдат внезапно пересек дальневосточную границу с Россией, то очень ошибаются в своих расчетах. В Пекине над ответом долго думать не будут.

Российский диктатор придерживается какой-то извращенной "логики", он вошел в жесткое противостояние с Западом, хотя это абсолютно проигрышный для него вариант, и одновременно смирился с ролью "комнатной собачки" Пекина. И до вассальной зависимости Российской Федерации от Китайской Народной Республики остается только один шаг.

Российский диктатор придерживается какой-то извращенной "логики", он вошел в жесткое противостояние с Западом, хотя это абсолютно проигрышный для него вариант, и одновременно смирился с ролью "комнатной собачки" Пекина. И до вассальной зависимости Российской Федерации от Китайской Народной Республики остается только один шаг

Ведь "братство" Китая с Россией нужно Пекину только для того, чтобы быть ближе к избранной им жертве. И когда Си Цзиньпин получит информацию, что РФ уже критически ослаблена и не сможет оказать серьезного сопротивления на Дальнем Востоке, КНР уже ничего не сдержит.

Вообще удивительно, неужели в Москве никто не читал книгу британского писателя Бернарда Ньюмена "Синие муравьи", о вымышленной русской войне в 1970-х годах. Ньюмен был серьезным автором, но, может быть, тогда, в 1963 году, он просто ошибся веком?

Хотя книгу Ньюмена можно всецело отнести к жанру военной футурологии, она является предупреждением Путину из прошлого века. Краткий сюжет книги "Синие муравьи" таков: 1970 год, год страшного столкновения между двумя красными гигантами, Россией и Китаем.

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И когда соперничество двух государств достигает внезапного и драматического пика, российский лидер вынужден просить западные государства о помощи против новой желтой опасности, чтобы не быть уничтоженным дикими ордами. Не есть ли в этой книге пророчество о будущей судьбе России? Ведь если Бернард Ньюмен ошибся только относительно времени происшествия, то вторжение Китая с Россией может начаться даже еще до того, как Российская Федерация потерпит полное поражение в Украине.

Превращение возможности в реальность может стать для Пекина вынужденным шагом, чтобы отвлечь внимание китайцев от ухудшения экономической и социальной ситуации в стране. Если рецессия в КНР еще не началась, то лишь потому, что режиму Си Цзиньпина пока удается удерживать пирамиду финансового МММ в китайской экономике. И только вопрос времени, когда делать это станет окончательно невозможно.

То есть, Си Цзиньпин может попытаться повторить военную авантюру Путина в Украине, только выбрав себе в жертвы теперь уже саму Россию. Этого не может не понимать часть русского истеблишмента. Что способно подтолкнуть ее к принятию правильного решения об отстранении узурпатора от власти.

Си Цзиньпин может попытаться повторить военную авантюру Путина в Украине, только выбрав себе в жертвы теперь саму Россию. Этого не может не понимать часть русского истеблишмента. Что способно подтолкнуть ее к принятию правильного решения по устранению узурпатора от власти

И здесь совсем неважно, кто будет потом на вершине власти, Алексей Навальный или кто-нибудь другой. "Синие муравьи" Бернарда Ньюмена подсказывают российской элите точный выбор, чтобы сохранить свое государство, или по крайней мере, то, что еще может остаться после его развала.

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Из истории известно, что немецкая армия была, пожалуй, наиболее эффективной вооруженной силой во время Второй мировой войны, тогда как советская Красная армия была одной из наименее эффективных. СССР мог конкурировать с Германией только одним способом: огромной численностью своих войск. Так что потери с советской стороны были невероятно большими, 20 миллионов человек, но победа все же была достигнута.

По Бернарду Ньюмену, если Пекин примет решение применить против Российской Федерации прошлый опыт Советского Союза, то в ядерной войне с Россией, КНР смогла бы выдержать не только 20, но и 200 миллионов жертв, и все равно остаться Китаем. В этом и главный соблазн Си Цзиньпина – попытаться каким-то образом повторить опыт россиян во Второй мировой войне.

Долгие годы в Москве истерически предвещали угрозу НАТО и Западу для Российской Федерации, закрывая глаза на большую угрозу с Востока для самого существования России. И у россиян остается не так уж много времени, чтобы попытаться исправить историческую ошибку Путина, который необдуманно ворвался в Украину. Но выбор должны сделать они сами.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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