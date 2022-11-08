Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

"Этнографический кинофестиваль "ОКО", который в этом году в третий раз должен был пройти в городе Болград Одесской области, временно вынужден сменить свой дом из-за опасности российских атак", - пишет пресс-служба.

Нынешний этнофестиваль состоится 13-18 ноября в польском городе Торунь при поддержке Международного кинофестиваля EnergaCAMERIMAGE. Также запланированы специальные кинопоказы: 20 ноября в Хельсинки – Финляндия, 25, 26, 27 ноября в Софии – Болгария. Также 2, 3, 4 декабря в рамках ОКО покажут ленты в Украине в городе Болград.

В этом году оргкомитет получил 1 171 заявку из 104 стран мира, охватив все континенты планеты.

Из всех заявок отобрали 8 полнометражных и 16 короткометражных этнографических документальных фильмов, открывающих и исследующих колоритные тайные места, забытые культуры, священные обряды и героев.

Оценивать полнометражные ленты будут: Арнольд ван Брюгген из Нидерландов, Елена Ивановская и Геннадий Кофман из Украины.

Короткометражные: Себастьян Майсторович из Австрии, Ламия Фатхи из Египта и Марта Домачевска из Польши.

В программу кинофестиваля в Торонто вошли фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и короткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий". В этом году Международный кинофестиваль проходит 8–18 сентября.

Показ конкурсных работ 13-го Одесского международного кинофестиваля состоится 14-23 октября. За победу сразятся 11 полнометражных и семь короткометражных лент.

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