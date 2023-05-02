Об этом говорится в телеграмме ЦГО им. Б. Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6°C, что ниже климатической нормы на 0,4°C.

Холоднее всего было 4 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до 1,1°C, а самое теплое – 24 числа, когда максимальная температура повысилась до +20,1°C.

Осадков по проспекту Науки выпало 102 мм или 243 % климатической нормы.

Нынешний апрель занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных месяцев в Киеве с 1891 года.