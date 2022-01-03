Нынешние тарифы на электроэнергию являются результатом торговли, – Бураковский

Об этом глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал в эфире "Эспрессо: капитал с Андреем Яницким" на телеканале "Эспрессо".



"В конце концов, мы должны упорядочить механизм определения тарифов. Поскольку на сегодняшний день тарифы – это результат торговли разных стейкхолдеров, одни из которых выступают с социальных позиций, вторые – с политических, третьи – с экономических. Но здесь мало того, что называется "рацио", – сказал он.



Бураковский напомнил, что обязательство выйти на рыночный уровень цен на электроэнергию Украина взяла на себя в рамках меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, Кабинет министров летом 2021 года зафиксировал цену на электроэнергию для населения на уровне 1,44 грн/кВт-час при объеме потребления 250 грн/кВт-час в месяц с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022-го. При потреблении более 250 грн/кВт-ч в месяц цена осталась на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

При этом льготный тариф на электроэнергию для населения традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей. При этом ввиду высоких цен на энергоресурсы для бизнеса, предприятия, в частности, аграрной переработки, заявили о риске прекращения работы.

Ранее эксперты указывали , что низкая энергоэффективность мощностей производителей хлеба делает их бизнес чувствительным к росту цен на электроэнергию.