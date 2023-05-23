Мне идея нравится, ведь, по-моему, здесь речь идет не о дискриминации мужчин, а просто дополнительных возможностях выбора для женщин. Почему нет?

Вижу, как некоторых мужчин по этому поводу некрасиво плющит, и удивляюсь. Подозреваю, что у них просто нет юных дочерей, например. И нет, я не считаю, конечно, что нужно бояться всех мужчин. Но, основываясь на собственном опыте и статистике, я думаю, что такие вагоны имеют смысл.

Я не считаю, конечно, что нужно бояться всех мужчин. Но, опираясь на собственный опыт и статистику, я думаю, что такие вагоны имеют смысл

Лично я никогда не испытывала от женщин физического и сексуального насилия (только психологическое), а от мужчин – да. Было много разных историй, хотя мне повезло, и до изнасилования не дошло, в отличие от некоторых моих подруг, подвергшихся в том числе и очень жестоким видам изнасилований.

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Кстати, о поездах. Когда-то я ехала в полупустом плацкартном вагоне, в моем углу вообще не было других пассажиров, и я в полночь молча отбивалась от проводника этого вагона: он приходил снова и снова и пытался лезть своими руками мне под одеяло. Почему-то я не кричала, было стыдно. И в другой вагон не перешла. Не представляла себе, как я буду жаловаться там на проводника. Просто мне было девятнадцать.

Я не хочу надеяться исключительно на "как повезет". Лучше подстелить себе и другим соломки там, где это возможно

Вообще, больше всего стремительных историй я помню именно из юности. Не уверена, что "это было такое время" (хотя это тоже). Но также насильники чувствуют потенциально слабых жертв, а совсем юные женщины часто совсем не умеют за себя постоять, еще и затюканные нашим самовиновным обществом. Со взрослыми женщинами тоже, конечно, многое случается, тут уж как повезет.

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Поэтому я не хочу надеяться исключительно на "как повезет". Лучше подстелить себе и другим соломки там, где это возможно. Думаю, Япония, разные европейские страны не так глупы, что создали эту опцию женских вагонов. И нет, я не боюсь всех мужчин. И я даже не уверена, что сама буду всегда пользоваться такой опцией. Но я бы хотела, чтобы она была для совсем молодых девочек и всех других женщин, которые испытывают такую потребность.

(И не пишите мне здесь в комментариях о "давайте тогда еще отдельные вагоны без детей" и т.д. Это совершенно разные вещи, и вы задрали, извините).

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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