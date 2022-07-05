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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Нужны ли гарантии других стран, я не знаю, такого в современном мире еще не было", - Данилов

"Нужны ли гарантии других стран, я не знаю, такого в современном мире еще не было", - Данилов

5 июля, 2022 вторник
22:25
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО заявил, что гарантии со стороны России ничего не стоят

Алексей Данилов считает, что союз стран по безопасности Украины должен проходить через Балтийское, Черное и Каспийское моря. Он должен обеспечить безопасность в нашем регионе.

"Нужны ли гарантии со стороны других стран, я не знаю, потому что такого в современном мире еще не было", — сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что признает только гарантии пятой статьи НАТО (нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех его членов). Он добавил, что эти гарантии ясны, прописаны, они являются фундаментом отношений между странами.

Секретарь СНБО считает, что после войны будут новые альянсы и союзы.

"На сегодня тот союз, который должен быть создан для нашей безопасности, это союз, который должен проходить через Балтику, Черное море и Каспий. Это то, что нас интересует, что может обеспечить нам безопасность в нашем регионе", — сказал Данилов.

  • 28 июня, отвечая заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, Олесий Данилов заявил, что возвращение временно оккупированного Крыма состоится без попыток сразу.
  • 27 июня секретарь СНБО пообещал, что россияне получат возмездие за массированные ракетные обстрелы Украины.

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Алексей Данилов
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