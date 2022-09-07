"Нужны хорошие совместные решения": Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
Президент Венгрии Каталин Новак в среду заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России
Об этом Новак заявила на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Иоганнисом в Бухаресте.
Говоря о ситуации в энергетике, президент Венгрии отметила, что ее страна находится в сложном положении и более уязвима, чем Румыния, потому что не имеет выхода к морю. Поэтому в будущем Будапешт стремится добиться "энергетического суверенитета".
"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", – отметила Новак.
Несмотря на заявления президента Венгрии, действия руководства страны в последние недели свидетельствуют, что она, напротив, все больше полагается на российские энергоресурсы.
- Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
- 6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций .
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