"Нужно задавать РФ болезненные вопросы и требовать ответов": Кулеба заявил, что Россия совершает преступление в отношении Украины и ОБСЕ не может оставаться пассивно-нейтральной

Об этом он заявил на брифинге с главой ОБСЕ и МИД Польши Збигневом Рау.



"Единственное государство ОБСЕ, которое совершает преступление агрессии, это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.



По его словам, пора "не готовить ответы на манипулирование России", а задавать вопросы самой РФ.



"Как вы планируете обеспечивать безопасность не причиняя вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - сказал глава МИД.



Кроме того, он добавил, что председательство Польши в ОБСЕ будет успешным и призвал организацию не быть пассивно-нейтральной по отношению к российской агрессии вокруг Украины.



"Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее министр призвал наказывать Россию санкциями за нарушение Минских договоренностей.

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