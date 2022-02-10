"Нужно задавать РФ болезненные вопросы и требовать ответов": Кулеба заявил, что Россия совершает преступление в отношении Украины и ОБСЕ не может оставаться пассивно-нейтральной
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал российские тезисы о "внутреннем конфликте" на украинской территории манипуляцией и призвал ОБСЕ "не оставаться пассивно-нейтральной" по поводу преступления РФ в отношении Украины
Об этом он заявил на брифинге с главой ОБСЕ и МИД Польши Збигневом Рау.
"Единственное государство ОБСЕ, которое совершает преступление агрессии, это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
По его словам, пора "не готовить ответы на манипулирование России", а задавать вопросы самой РФ.
"Как вы планируете обеспечивать безопасность не причиняя вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - сказал глава МИД.
Кроме того, он добавил, что председательство Польши в ОБСЕ будет успешным и призвал организацию не быть пассивно-нейтральной по отношению к российской агрессии вокруг Украины.
"Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана", - отметил Дмитрий Кулеба.
- Напомним, ранее министр призвал наказывать Россию санкциями за нарушение Минских договоренностей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.04
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное