Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка
Форвард лондонского "Челси" Кай Хаверц защитил украинца Михаила Мудрыка, которого критикуют фанаты
Об этом сообщает CFC-Blues.
"Дюжина игроков пришла в команду с лета. Это нелегко. Энцо и Мудрыка подписали за большие деньги, а им всего по 22 года, понимаете? Вы не можете ожидать, что они сразу станут Неймарами. Это как со мной - нужно время", – сказал лидер "Челси" Кай Хаверц.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрык провел за "Челси" 7 матчей и отдал всего 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает Мудрыка в 60 млн евро.
- 17 марта Transfermarkt признал полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрыка самым дорогим футболистом в истории Украины.
- 29 марта стало известно, что новый главный тренер "Баварии" Томас Тухель заинтересован в трансфере полузащитника "Челси" Мэйсона Маунта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное