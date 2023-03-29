Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка

Об этом сообщает CFC-Blues.

"Дюжина игроков пришла в команду с лета. Это нелегко. Энцо и Мудрыка подписали за большие деньги, а им всего по 22 года, понимаете? Вы не можете ожидать, что они сразу станут Неймарами. Это как со мной - нужно время", – сказал лидер "Челси" Кай Хаверц.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрык провел за "Челси" 7 матчей и отдал всего 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает Мудрыка в 60 млн евро.