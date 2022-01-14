"Нужно возвращаться в Будапештский формат": экс-нардеп Сиротюк назвал "нормальной" идею саммита Украины, США и РФ

Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой".



"Если президенты США и РФ обсуждают в несколько раундов Украину, то было бы хорошо, все-таки, если бы мы не были мячиком, которым копают по столу, а мы были игроком и такой саммит был бы хорош, потому что, они бы должны были услышать мнение Украины, еще когда формировался "нормандский" формат и подписывались Минские соглашения, все говорят, что они плохие, но говорят, что других нет", - отметил экснардеп.



По его мнению, Франция и Германия – это древние союзники РФ.



"Со временем мы видим, что их позиция на переговорах мигрирует в сторону России. Надо менять формат, пусть это будет на уровне Совбеза ООН. Вообще нужно возвращаться в Будапештский формат. Это заявление (Ермака, - ред) нормальное тем, что Украина заявляет, что нужно что-то делать. Единственный вопрос, что если вы посмотрите на последний релиз Белого дома - там четко написано "Нормандский" формат, Минские статьи. Белый дом написал, что они будут способствовать их ратификации - чтобы что-то было проголосовано в парламенте и закреплено в Конституции ", – сказал Сиротюк.



Нардеп отметил, что это угроза.



"Несмотря на хорошие намерения украинской власти, мы должны четко сказать, что соглашения гибридные, нератифицированные парламентом, которые приняты в условиях военного давления, недействительны. Никаких минских соглашений нет, о них нужно забыть. Давайте искать международную площадку, которая позволит нормировать ситуацию с российской агрессией в Украине. Под хорошими нашими заявлениями я вижу негативные тенденции со стороны наших союзников, в частности США", - подытожил Сиротюк.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.