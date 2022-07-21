"Нужно увеличивать интенсивность ударов по врагу": Зеленский о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

21 июля состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. Участники заседания Ставки согласились, что имеем существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал президент.

Президент вместе с руководителями ключевых государственных учреждений обсудил текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины.

"Заслушали доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, также руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался к заседанию Ставник , командующий Сухопутными войсками", - рассказал Зеленский.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (СУГ) – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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