English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Нужно увеличивать интенсивность ударов по врагу": Зеленский о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

"Нужно увеличивать интенсивность ударов по врагу": Зеленский о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

21 июля, 2022 четверг
22:39
война с Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения на фронте для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

21 июля состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. Участники заседания Ставки согласились, что имеем существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал президент.

Президент вместе с руководителями ключевых государственных учреждений обсудил текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины.

"Заслушали доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, также руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался к заседанию Ставник , командующий Сухопутными войсками", - рассказал Зеленский.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (СУГ) – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

  • Подоляк посоветовал россиянам сделать еще один "жест доброй воли". Советник главы Офиса президента Украины предложил россиянам уйти из Херсона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Лукашенко
20 июля, 2022 среда
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Роман Безсмертний
19 июля, 2022 вторник
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
20 июля, 2022 среда
Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 37.06
    Продажа 38.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
21 июля
23:56
ЕС исключил из санкционного списка российский титан
23:44
ВСУ уничтожили базу россиян в Скадовске и склады в Чернобаевке и Донецке
23:42
Турбина для Северного потока застряла в дороге, Россия не предоставила нужных согласований, - Reuters
23:22
"Украина поддержит только те решения, которые будут обеспечивать безопасность" : МИД о переговорах по экспорту зерна
23:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 июля
23:04
Зеленский рассказал о результате визита первой леди в США
22:57
Это системный соперник. Глава МИД Германии рассказала о стратегии относительно Китая
22:51
Виталий Кличко получил американскую награду имени Артура Эша за мужество
22:42
Елена Зеленская пройдет тест после общения с инфицированным COVID-19 Байденом
22:31
Подоляк посоветовал россиянам сделать еще один "жест доброй воли"
22:26
Лиз Трасс
Лиз Трасс считают фавориткой на должность премьера Британии, - исследование YouGov
22:22
Порошенко рассказал, что привезенные из Эстонии дроны уже в Киеве и готовятся к отправке на фронт.
22:06
Александр Лукашенко
Лукашенко признал "де-факто" террористов "ЛДНР" и "российский" Крым
22:06
На фото дети из Украины
Украинские беженцы в Литве ищут не жилье, а возможность вернуться домой, - представители волонтерских организаций
22:05
Лига конференций. "Ворскла" одержала результативную победу в первом международном матче сезона
21:54
LEGO посвятил новую коллекцию фигурок защитникам Мариуполя
21:51
Одессит незаконно переправлял мужчин за границу в багажнике авто. Ему объявили о подозрении
21:38
На фото пассажирский паром Tallink M/S Isabelle
В Эстонии продлили контракт для размещения украинских беженцев на борту круизного парома
21:33
Данилов назвал города, наиболее пострадавшие от ракетных ударов России
21:23
Завтра в Стамбуле подпишут договоренности о разблокировании экспорта зерна из Украины, - СМИ
21:23
В США во время обыска на яхте российского подсанкционного олигарха обнаружили яйцо Фаберже на миллионы долларов
21:21
Ему врут, а он верит. Глава эстонской разведки назвал просчеты Путина
21:17
Россияне вывозят из Херсона детей под предлогом "отдыха" в РФ
21:09
Резников рассказал, как будут контролировать предоставленное Украине оружие
21:03
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Выглядит даже "слишком здоровым". Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина
20:53
Эксклюзив
российские войска
Признание РФ спонсором терроризма лишит ее финансовых инструментов для продолжения войны, - политолог Константинова
20:51
В Мариуполе установили трезубец, ранее похищенный россиянами
20:51
Александр Лукашенко
Мы участвуем в операции, но людей не убиваем. Лукашенко рассказал, как Беларусь воюет против Украины
20:44
СНГ, Ближний Восток и Азия. Россия предлагает "золотые визы" для тех, кто захочет инвестировать в экономику РФ
20:39
Александр Лукашенко
"Единый славянский народ". Лукашенко рассказал о своей мечте
20:36
"Представители РФ на суд не явились": Жители Одесчины отсудили у России более миллиона гривен
20:35
С начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 российских военнослужащих отказались воевать с Украиной, - Медуза
20:33
Виктор Ляшко
Россияне обстрелами вывели из строя 87 машин скорой помощи, - Ляшко
20:20
Эксклюзив
После Путина прибьют Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется, - военный эксперт Самусь
20:18
Газпром
Добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС, - эксперт
20:12
Нардеп-беглец Левочкин приехал в Украину, но вернулся за границу, - Схемы
20:04
Россия вот-вот исчерпает потенциал в Украине, - глава британской разведки
20:03
Эксклюзив
Путин в Иран приехал как проситель, - дипломат Ельченко
19:51
Капитолий, Вашингтон (США)
В Сенат США внесли проект резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом
19:41
Аномальная жара в Европе достигла Польши и Греции, продолжаются лесные пожары
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV