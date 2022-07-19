Он поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Необходимо уничтожить все мосты одновременно, за одну ночь. Это и железнодорожный мост возле Антоновского, и мост через реку Ингулец. Таким образом можно отрезать всю херсонскую группировку россиян. Они окажутся в оперативном окружении", - отметил Молчанов.

Политолог добавил, что таким образом удастся освободить Херсон от российских оккупантов.

"В случае такого оперативного окружения российские оккупанты не смогут получить подкрепление и боекомплект. Таким образом удастся, даже без преимущества в силах, совершить операции по освобождению Херсона", - отметил Владимир Молчанов.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных.

Эксперт Defense Express Валерий Рябых убежден, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

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