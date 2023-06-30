Нужно уничтожать места производства бомб и барражирующих боеприпасов, инженеры – также важная цель, – авиаэксперт Храпчинский
Борьба с российскими барражирующими боеприпасами и планирующими бомбами имеет два пути. Один из них включает уничтожение мест производств и ликвидацию инженеров
Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
"По моему мнению, борьба с барражирующими боеприпасами "Ланцет" и планирующими бомбами имеет два пути. Первый - построение многоуровневой системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, которая будет комплексно выявлять, подавлять, уничтожать и защищать", - сказал он.
Эксперт добавил, что правильно построенная система может ослеплять запускающие это оружие средства и уничтожать снаряды на моменте пуска или уже на подлете.
"Второй, самый действенный путь - ДРГ и дальнодействующие БПЛА, которые будут уничтожать не только логистику и поставки, но и места сбора и производства. Более того, не меньше внимания нужно уделять инженерному составу, работающему на этих заводах. Они делают убивающее украинцев оружие, поэтому они тоже важная цель", - подытожил Храпчинский.
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