Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"По моему мнению, борьба с барражирующими боеприпасами "Ланцет" и планирующими бомбами имеет два пути. Первый - построение многоуровневой системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, которая будет комплексно выявлять, подавлять, уничтожать и защищать", - сказал он.

Эксперт добавил, что правильно построенная система может ослеплять запускающие это оружие средства и уничтожать снаряды на моменте пуска или уже на подлете.

"Второй, самый действенный путь - ДРГ и дальнодействующие БПЛА, которые будут уничтожать не только логистику и поставки, но и места сбора и производства. Более того, не меньше внимания нужно уделять инженерному составу, работающему на этих заводах. Они делают убивающее украинцев оружие, поэтому они тоже важная цель", - подытожил Храпчинский.