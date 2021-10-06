"Нужно тщательно расследовать": в ЕС прокомментировали нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"

Об этом Стано сказал в ответ на запрос корреспондента DW .



"Сообщение об атаке на журналистов-расследователей, которые работают на проект "Схемы" " Радио Свобода", вызывают беспокойство. ЕС придает наибольшее значение безопасности журналистов. Они должны чувствовать себя безопасно и иметь возможность свободно выполнять свою работу", - сказал состоянии.



Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам отметил необходимость тщательного расследования.



"Достойные доверия сообщения о насилии против журналистов нужно тщательно расследовать", - добавил состоянии.