"Нужно тщательно расследовать": в ЕС прокомментировали нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"
Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил об обеспокоенности относительно нападения на журналистов проекта "Схемы" в "Укрэксимбанка"
Об этом Стано сказал в ответ на запрос корреспондента DW .
"Сообщение об атаке на журналистов-расследователей, которые работают на проект "Схемы" " Радио Свобода", вызывают беспокойство. ЕС придает наибольшее значение безопасности журналистов. Они должны чувствовать себя безопасно и иметь возможность свободно выполнять свою работу", - сказал состоянии.
Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам отметил необходимость тщательного расследования.
"Достойные доверия сообщения о насилии против журналистов нужно тщательно расследовать", - добавил состоянии.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу "Схем".
- Прокуратура подготовила подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете председателя "Укрэксимбанка".
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