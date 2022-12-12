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"Нужно современное вооружение": в ВСУ прокомментировали намерение Словакии предоставить Украине истребители МиГ-29

12 декабря, 2022 понедельник
21:42
война с Россией

В Воздушных силах ВС Украины, комментируя заявление Словакии о вероятной передаче Украине истребителей МиГ-29, говорят, что "любое вооружение будет полезно"

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Такое заявление уже не впервые звучит. Сначала о польских МиГах было, теперь уже о словацких. Любое вооружение, которое поступает от наших партнеров, будет полезно для нас. Речь идет и о ЗРК – прежде всего о С-300, Бук-М1, но и истребители советского образца, такие как МиГ-29, СУ-27, Су-25 или запчасти к ним будут полезны, потому что именно эту технику мы используем", – сказал он.

В частности, Юрий Игнат считает, что то количество, о котором сообщалось, – 9 самолетов, вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя.

"Сделают ли они какую-нибудь погоду? Особенно на поле боя. Вряд ли. Нам нужны современные самолеты, современное вооружение. Это, например, самые распространенные в мире самолеты и имеющие широкий спектр вооружения. Именно современное оружие, например, как Himars из артиллерии, также в авиации должен быть на вооружении украинской армии, чтобы быстрее дойти до победы", – добавил он.

  • 12 декабря стало известно, что Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, готовку могут начать в ближайшее время.

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