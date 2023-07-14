В это играли 30 лет. Результат — упущенные шансы на фоне постоянных качелей с выборами "прозападных" и "пророссийских". Последних заменят "украиноцентрическими", уже вижу интеллектуальные потуги некоторых…

Но. У нас война на выживание. И она не выиграна. Россия производит ракеты, беспилотники, солнцепеки и танки. У них неограниченный человеческий ресурс и союзник – великий Китай. И ядерное оружие. И они хотят реванша за предыдущие поражения.

Потому нам нужно быть там. С ЕС и НАТО. В ЕС и НАТО. Там безопасность. Там технологии. Там права человека и правила игры.

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Пока мы для них проблема. Война. Депопуляция. Экономический кризис. Разрушенная энергетика. Зависимость от их денег и от их оружия, потому что свое не делали…

И потому нужно слышать. Их. Надо понимать и убеждать. И находить доводы. И быть единой украинской командой ради собственного цивилизационного прорыва и безопасного будущего. Спесь здесь недопустима.

Это действительность. Реальность, от которой зависит наша выживаемость. Все остальное – красивые слова и сравнения, но они не работают в real politic.

И не стоит удивляться, что их интересы у них на первом месте. Это наивно.

Надо взрослеть. Хайп не работает долго. Надо работать. Над условиями. Над сильной собственной позицией и ее донесением.

Мы слишком долго позволяли себе инфантильность. Такой возможности уже нет. Пора осознать.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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