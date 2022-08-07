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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Нужно сломать российский дух, чтобы они бросились бежать, и передать им прощальное поздравление с HIMARS, - полковник Глен Грант
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Нужно сломать российский дух, чтобы они бросились бежать, и передать им прощальное поздравление с HIMARS, - полковник Глен Грант

7 августа, 2022 воскресенье
10:00
война с Россией Глен Грант

Военный эксперт полковник Глен Грант считает, что HIMARS нужно синхронизировать с атакой на передовой, чтобы такая координация создавала панику для противника

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не думаю, что россияне будут бежать. Херсон - это мини Сталинград для них. Им не хватает сообразительности, чтобы отступить и противодействовать другими способами. Все, что они могут - это оставаться там, и это возможность для массового использования HIMARS. Другими словами, если ВСУ смогут определить, где находится российская артиллерия в тылу Херсона, где они окапываются - цель состоит в том, чтобы обезвредить как можно больше персонала и перейти к немедленной контратаке. Нет смысла атаковать, а затем давать противнику время на ответ. Все должно быть скоординировано", – объяснил Глен Грант.

Полковник заметил, что идет физическая борьба. Украинские защитники должны научиться вести психологическую борьбу, поскольку именно психологическим давлением одерживается победа.

"Все войны выигрываются по законам ментальной стойкости той или иной стороны. Россияне должны быть настолько напуганы, чтобы у них не оставалось выбора, кроме как убегать", - подчеркнул Глен Грант.

Военный эксперт также добавил, что россияне на линии столкновения совершенно не в курсе, какие удары и последствия наносят и вызывают HIMARS, в частности речь идет о складах боеприпасов.

"Они не скоординированы ни с подкрепляющей их артиллерией, ни со складами боеприпасов, ни с материально-техническим обеспечением. Они просто воюют. Мы должны остановить их, нанося столь мощные удары, чтобы они буквально бросились наутек, создавая пробелы, в которые смогли бы просочиться мы. Как только они сломаются в чем-то одном, то это запустит цепную реакцию.На войне всегда так.Надо сломать их дух, чтобы они устремились убегать, чтобы образовались целые пробки из техники, а затем передать им прощальное поздравление с HIMARS. Вот каким подходом добьется победа", - подчеркнул Глен Грант.

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