"Нужно сделать еще многое для изменения позиции": Сийярто подтвердил, что переговоры по эмбарго на российскую нефть продвинулись
Переговоры Венгрии и Еврокомиссии по эмбарго на российскую нефть продвинулись вперед
Об этом сообщает Bloomberg .
9 мая прошли переговоры между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
"Мы достигли определенного прогресса, можно сказать, что сделали небольшой шаг вперед", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто по завершении переговоров.
Он отметил, что нужно сделать еще многое, чтобы Венгрия потенциально изменила позицию.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .
- Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
- По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.
- Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.
- По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению .
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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