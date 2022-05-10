"Нужно сделать еще многое для изменения позиции": Сийярто подтвердил, что переговоры по эмбарго на российскую нефть продвинулись

Об этом сообщает Bloomberg .

9 мая прошли переговоры между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мы достигли определенного прогресса, можно сказать, что сделали небольшой шаг вперед", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто по завершении переговоров.

Он отметил, что нужно сделать еще многое, чтобы Венгрия потенциально изменила позицию.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.

По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.