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"Нужно руководствоваться исключительно военной необходимостью": глава Мюнхенской конференции по безопасности не исключает поставку Украине истребителей

13 февраля, 2023 понедельник
19:39
Мир

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген высказался против проведения красных линий в оказании военной помощи Украине

Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, в интервью "Немецкой волне".

Кристоф Гойсген считает, что руководствоваться в вопросе предоставления Украине военной помощи, в том числе истребителей, нужно исключительно военной необходимостью.

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении войны, подобной этой, необходима комбинация нескольких видов вооружений. Нужны танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", – сказал Гойсген, комментируя заявления о возможных поставках Украине авиации канцлера Олафа Шольца, неоднократно заявлявшего о том, что они не стоят на повестке дня.

Глава Мюнхенской конференции также признал наличие определенной усталости от войны в Украине в западном обществе. Он убежден, что для того чтобы преодолеть эти признаки усталости Запада, необходимо выявить "лидерство".

"Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите страны Балтии – они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть жесткими, мы должны продолжать поддерживать Украину", – отметил он.

  • Представитель Христианско-демократического союза в ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что возможные поставки истребителей в Украину, вероятно, будут иметь решающее значение в войне с РФ

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