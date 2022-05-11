Нужно разрешить военнопленным говорить чушь по образцу Израиля, - журналист Трегубов
Журналист Виктор Трегубов считает, что президент Украины Владимир Зеленский на государственном уровне должен разрешить нашим военным, попавшим в плен, говорить все, что угодно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Украине нужно попытаться принять политику в отношении своих военнопленных, такую как в Израиле. Чтобы наш президент вместо того, чтобы записывать видеоролики, разрешил попавшим в плен украинским военным на официальном уровне говорить всякую чушь", - считает Трегубов.
Трегубов отметил, что президент должен позволить украинским военнопленным не играть в героя, а стараться говорить все, что угодно.
"Президент на официальном уровне должен позволить нашим попавшим в плен военным не играть в героев, а просто говорить врагу то попало. Мы просто должны декларировать это на государственном уровне и это должен сказать президент. Это все для того, чтобы сделать российское ИПСО неэффективным. Военные понимают, что человек в плену ничто не представляет и скажет все, что нужно врагу. Просто это нужно разъяснить для гражданских, чтобы враг понял, что к этим людям не следует относиться серьезно. И в будущем, чтобы украинское население знало, что пленный говорит чушь, которая разрешена на государственном уровне", - добавил Трегубов.
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