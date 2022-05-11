Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Украине нужно попытаться принять политику в отношении своих военнопленных, такую как в Израиле. Чтобы наш президент вместо того, чтобы записывать видеоролики, разрешил попавшим в плен украинским военным на официальном уровне говорить всякую чушь", - считает Трегубов.

Трегубов отметил, что президент должен позволить украинским военнопленным не играть в героя, а стараться говорить все, что угодно.

"Президент на официальном уровне должен позволить нашим попавшим в плен военным не играть в героев, а просто говорить врагу то попало. Мы просто должны декларировать это на государственном уровне и это должен сказать президент. Это все для того, чтобы сделать российское ИПСО неэффективным. Военные понимают, что человек в плену ничто не представляет и скажет все, что нужно врагу. Просто это нужно разъяснить для гражданских, чтобы враг понял, что к этим людям не следует относиться серьезно. И в будущем, чтобы украинское население знало, что пленный говорит чушь, которая разрешена на государственном уровне", - добавил Трегубов.

С помощью СБУ было проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 украинца из российского плена.

Министр реинтеграции Ирина Верещук отметила, что Россия нарушает Женевскую конвенцию, когда пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных. РФ планировала использовать депортированных украинцев для дальнейшего обмена.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пленные украинские военнослужащие были размещены в следственном изоляторе поселка Комсомольский в России. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели инструктаж для администрации

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