Нужно разорвать дипотношения с государствами, признающими "Л/ДНР", - глава внешнеполитического комитета Рады Мережко

Об этом он сказал в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией, передает Еспресо.Tv.



"Я лично склоняюсь к тому, что нужно разорвать дипломатические отношения (с Россией, - ред.). Более того, я считаю, что нужно разорвать дипломатические отношения с теми государствами, которые признают, готовы признать так называемые ЛНР/ДНР. Есть уже такие государства, которые, к сожалению, высказали свою позицию по этому вопросу", – уточнил Мережко.



Также он отметил, что решение о разрыве дипломатических отношений должно оставаться в ведении президента Украины и Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, что высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал РФ отказаться от признания "Л/ДНР".

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что действия России на Донбассе, в частности признание "Л/ДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного общего проекта.