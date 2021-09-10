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Нужно разговаривать с Путиным, - Кулеба об урегулировании конфликта на Донбассе

10 сентября, 2021 пятница
08:42
Общество Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ"

Об этом он сказал во время эфира на одном из телеканалов, передает ТСН.

"При всем том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и президента России в частности, для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника - Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин", - пояснил глава МИД.

По его словам, саммит будет предусматривать "чрезвычайно сложный разговор", однако к нему "нужно идти".

"Это не означает, что мы отвергаем "Нормандский формат". Однозначно нет! Наоборот, мы сейчас активизировали работу над подготовкой нового саммита в "нормандском формате", - сказал Кулеба.

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Донбасс
Путин
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