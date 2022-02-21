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Нужно рассмотреть вопрос о коллаборационизме и пребывании в Совете фракции ОПЗЖ, - аналитик Горбач об избиении Шуфрича

21 февраля, 2022 понедельник
17:10
Общество

Политаналитик Владимир Горбач прокомментировал драку главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова и нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в эфире одного из телеканалов

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"Я думаю, что намерения привлечь Юрия Бутусова к какой-то правовой ответственности могут быть гипотетически даже если не лично от Шуфрича, то от кого-то другого. Но я не думаю, что это реалистично сделать в ближайшее время. Думаю, что они попытаются вернуться к этому вопросу в более спокойное время", - сказал Горбач.

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По его мнению, после драки Шуфрича не только нужно убрать с должности председателя комитета Совета по свободе слова.

"Я хочу напомнить, что в чрезвычайных условиях при чрезвычайной угрозе для нацбезопасности и обороны в 2014 году Верховная Рада запретила деятельность Коммунистической партии Украины. Я думаю, что парламенту нужно рассмотреть вопрос в контексте закона о коллаборационизме и о допустимости пребывания в украинском парламенте такой политической фракции, как ОПЗЖ, члены которой фактически подозреваются, и я в этом не сомневаюсь, - являются российской агентурой влияния в украинском политикуме", - добавил аналитик.

Горбач считает, что Нестор Шуфрич - это тот "боец-провокатор, которого бьют за то, что он выполняет свою функцию мальчика для битья".

"Его специально подсовывают с определенными месседжами, чтобы его избивали. Это человек-провокатор, раздражитель, ходячая провокация. А кто это делает? Его политическая партия", - подытожил аналитик.

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Нестор Шуфрич
Неделя с Марией Гурской
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