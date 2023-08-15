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OPINION

"Нужно просто перестать…"

Алексей Петров
15 августа, 2023 вторник
08:02
Мнение

Что касается простого решения — взять и всех областных военкомов заменить. Это сразу решит все проблемы в обществе

Я вообще обожаю специалистов простых решений из Трускавецкой академии околовсяческих наук! Вы ведь помните, как сработало, ну просто гениальное решение, "Нужно просто перестать стрелять"?! Потом еще просто убрали контрснайперские группы и просто запретили проводить аэроразведку! Всё очень просто! Но последствия простых решений, потом требуют сверхсложных процессов.

Так вот… попробуем разобраться по пунктам.

Первое. Вы действительно считаете, что должность военкома — это такой санаторий, где могут спокойно отдохнуть боевые офицеры? Потому что именно ими решили замены плохих областных военкомов. Я не знаю областных. Но знаю одного городского, который с первых дней марта 2014 года жил в своем кабинете Мелитопольского военкомата. Каждый день на голову сыпались планы выполнения мобилизационных мероприятий. И попробуй только, например, до определенной даты не отправить на областной сборный пункт семьдесят солдат и сержантов, а также десять офицеров. "Подполковник! Да кого еб*т где ты их возьмёшь? Хоть роди!".

И подполковник сидит в кабинете отдела учета офицеров, смотрит на огромную гору белых папок и громко ругается. Почему так? Теперь объясню. Те папки — это личные дела гавнюков, которые когда-то на военных кафедрах получили первичное офицерское звание (чтобы не идти на срочную), и сразу же забили известный орган на свои погоны. "Повестка? Какая повестка? Да идите на х*р! Мой Сашенька семьдесят лет назад улетел на Альдебаран!.. Нет! Он завтра не вернется! И послезавтра тоже". А младший лейтенант Сашенька сидел в соседнем генделе и еб*шил пиво! А что вы ему сделаете?

Почему бы таким хитрожопым не аннулировать их офицерские звания вместе с прохождением военной кафедры соответственно вместе с дипломом). Чего глаза такие квадратные? Я пошутил!

Безусловно, среди военкомов есть свои степановы, но не надо всех стричь под одну гребенку! И поверьте, должность областного или городского военкома, это совсем не то место, где боевой офицер может перевести дыхание и хорошо отдохнуть. Через месяц он от всего этого бумажного пиз**ца попросится обратно. В свою роту или в батальон.

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Второе. Надо, прежде всего, полностью менять систему призыва! И в наше сложное время каждый мужчина должен понимать простую истину — в военкомат все равно придется прийти. В стране – война. Нет! Война не только в Марьинке или Авдеевке… Война в Украине. Но… Это не должно значить, что, переступив порог военкомата, ты, чувак, в любом случае попал! "И пофиг на твои четыре грыжи или эпилепсию. Там вылечат. У нас план. Так что извини". Параллельно с этим, должна быть адекватная бронь предприятия. Потому что бизнес должен работать.

Чтобы прекратить коррупцию, нужно убрать ее. Это как покупка билетов на поезд. Теперь не нужно иметь знакомую в кассе, которая может порешать. Открываешь приложение, покупаешь билет. Все… Если у человека действительно целый букет болезней, то он четко должен понимать, что его пригодность к службе будут тщательно проверять.

На кой ляд в армии тот, кто через неделю поедет на госпиталь. А потом снова и снова! Он может и человек хороший, точно хороший, но как боевая единица… ну вы поняли. Хотя страна ему платит деньги. Значит, кто-то должен за это ответить. Кто это? Председатель врачебной комиссии при военкомате. Один раз, вместе с военкомом заплатят кругленькую сумму, в другой раз будут думать головой, а не карманом.

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Кроме того, что запрещает военкоматам на своем сайте писать перечень специалистов, которые нужны в морскую пехоту, обычную или в ДШВ? В то же время, всегда нужны делопроизводители или финансисты. И специалисты в ай-ти отрасли тоже необходимы. Как и всегда, нужны те, кто мечтает овладеть профессией снайпера и охотиться на орков. Дайте ему эту возможность. Потому что сейчас очень часто сталкиваешься с историями, что люди, попадая в войска, не подозревают, кем они будут. "Нам ничего не говорят. Вообще непонятно, кем я буду", — говорит человек, которому уже почти пятьдесят. И потом человек, который на ты с любыми двигателями (везде нужен), в конце концов становится стрелком.

Все проблемы можно решить. Было бы желание… Хотя! Зачем что-то решать, морочить голову, думать? Всегда можно спрятаться за простым решением типа: "Взять все, да и поделить".

P.S. Нет… Границы для мужчин призывного возраста открывать не нужно. В стране – война. И батальоны, и бригады, все эти "солнышко, молимся за вас и на вас", состоят из людей. В основном из мужчин, которым, кстати, страшно. Всем и каждому. Это я применительно к "гениальному" мнению - атпустите всех, кому страшно! Повторяю, страшно всем и каждому! Ночью идешь в туалет и страшно! А вдруг там бабайка? Или сейчас прилетит снаряд в туалет, а там ты, с голой задницей. Некрасиво будет. И стыдно.

Но если человек по каким-то причинам не подлежит призыву, то он может спокойно (без лишних и никому не нужных движений) уехать за границу. Если, конечно, хочет…

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Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блогер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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