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Главная Новости "Нужно помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

"Нужно помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

10 июля, 2022 воскресенье
22:27
Новости Лех Валенса

Обезопаситься от агрессивной внешней политики России можно путем поддержки порабощенных ею народов

Такой точки зрения придерживается первый президент демократической Польши, бывший руководитель антикоммунистического движения "Солидарность" Лех Валенса. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro.

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим, что появится новый Путин", - предупредил он.

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Чтобы избежать этого сценария, "сегодня мы должны заставить измениться эту политическую систему или же организовать восстание народов", - предлагает бывший польский президент.

Если не произойдет полного изменения политического режима в Москве, безопасность в мире может быть обеспечена только расчленением современной России, которая, по мнению Валенсы, все равно будет имперской.

"Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня это повторяют с украинцами. Надо помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн. Сейчас в РФ проживает 144 млн человек", - поделился своим видением Лех Валенса.

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При этом Запад, как он считает, мог это сделать еще в конце ХХ ст.

"Россия должна была быть уничтожена. Но Горбачев был слишком умен для этого. Мы тогда себе говорили: "Был Сталин, Брежнев, но Горбачев, он хорош". Поэтому мы оставили их в покое. Россия ждала трудных времен, а теперь хочет продолжать, как это было веками, и продолжать присоединять народы к своей империи. Тогда это была наша ошибка. Я хотел сделать иначе, но мне не разрешили", - подчеркнул политик.

  • Напомним, в 2018 году в Киеве создали движение "Свободный Идель-Урал" , целью которого заявлена борьба за независимость Татарстана, Башкортостана и других республик Поволжья. В настоящее время представители движения воюют в составе ВСУ.
  • Кроме того, в состав армии Украины входят сформированные из чеченцев и других мусульман Северного Кавказа два боевых добровольческих батальона - имена Шейха Мансура и имена Джохара Дудаева.
  • В 2019 году американский аналитик Януш Бугайский в колонке под названием "Управляя распадом России" ("Managing Russia's dissolution"), опубликованной в близкой к Конгрессу вашингтонской газете The Hill, призвал страны Запада наладить связи с различными российскими регионами и "поддержать их мирній переход к [собственной] государственности".

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Польша
война с Россией
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