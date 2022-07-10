"Нужно помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

Такой точки зрения придерживается первый президент демократической Польши, бывший руководитель антикоммунистического движения "Солидарность" Лех Валенса. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro.

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим, что появится новый Путин", - предупредил он.

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Чтобы избежать этого сценария, "сегодня мы должны заставить измениться эту политическую систему или же организовать восстание народов", - предлагает бывший польский президент.

Если не произойдет полного изменения политического режима в Москве, безопасность в мире может быть обеспечена только расчленением современной России, которая, по мнению Валенсы, все равно будет имперской.

"Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня это повторяют с украинцами. Надо помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн. Сейчас в РФ проживает 144 млн человек", - поделился своим видением Лех Валенса.

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При этом Запад, как он считает, мог это сделать еще в конце ХХ ст.

"Россия должна была быть уничтожена. Но Горбачев был слишком умен для этого. Мы тогда себе говорили: "Был Сталин, Брежнев, но Горбачев, он хорош". Поэтому мы оставили их в покое. Россия ждала трудных времен, а теперь хочет продолжать, как это было веками, и продолжать присоединять народы к своей империи. Тогда это была наша ошибка. Я хотел сделать иначе, но мне не разрешили", - подчеркнул политик.

Напомним, в 2018 году в Киеве создали движение "Свободный Идель-Урал" , целью которого заявлена борьба за независимость Татарстана, Башкортостана и других республик Поволжья. В настоящее время представители движения воюют в составе ВСУ.

Кроме того, в состав армии Украины входят сформированные из чеченцев и других мусульман Северного Кавказа два боевых добровольческих батальона - имена Шейха Мансура и имена Джохара Дудаева.

В 2019 году американский аналитик Януш Бугайский в колонке под названием "Управляя распадом России" ("Managing Russia's dissolution"), опубликованной в близкой к Конгрессу вашингтонской газете The Hill, призвал страны Запада наладить связи с различными российскими регионами и "поддержать их мирній переход к [собственной] государственности".

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