"Нужно политическое наполнение": Зеленский назвал формат "Восточного партнерства" полуживым

Об этом он заявил во время Батумской международной конференции.

"В декабре должен состояться очередной саммит. Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным и полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение инициативы", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что этот саммит должен показать стратегию ЕС видение отношений с партнерами.

"Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений", - подытожил президент.



"Восточное партнерство" - политика Европейского Союза (ЕС), имеющая целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС. Члены: Молдова, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан