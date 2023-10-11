"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад слишком долго боялся спровоцировать президента РФ Владимира Путина и это был "абсурдный страх"
Об этом политик сказал в интервью " Бабелю ".
По его словам, Запад не принимал Украину в НАТО, потому что боялся спровоцировать Путина, "и это привело к худшей за 80 лет войне в Европе". По убеждению Джонсона, после победы Украина должна стать членом Альянса.
"Кажется, что мы постоянно на шаг позади. Нам нужно сделать шаг вперед и дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы закончить [войну] сейчас", - высказался Джонсон.
Он заметил, что считает страх перед Путиным абсурдным.
"Этого парня можно спровоцировать чем угодно. Он уже довел эту войну до ужаснейшего уровня варварства", - сказал эксочельник британского правительства.
Он подчеркнул, что победа над РФ станет возможной, если вооружить Украину беспилотниками, дальнобойными ракетами, РСЗО, системами ПВО и т.д.
"Нужно перестать беспокоиться о Путине", - подчеркнул Джонсон.
- Летом Джонсон предостерег США от усталости от Украины. Он подчеркнул, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы по всему миру".
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