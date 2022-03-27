Нужно остановиться, пусть умолкнет оружие и активизируются переговоры ради мира, - Папа Франциск

Об этом сообщает VaticanNews, цитируя речь понтифика 27 марта, передает Еспресо.TV.

Папа Франциск напомнил, что уже больше месяца в Украине идет полномасштабная война.

"Война уничтожает не только настоящее, но и будущее общества. Я прочитал, что с начала агрессии против Украины каждый второй ребенок в стране стал беженцем. Это значит разрушать будущее, наносить болезненные травмы наименьшим и невинным среди нас. В этом – зверство войны, что является варварским и святотатским действием", - заявил Франциск.

Он подчеркнул, что привыкать к войне нельзя и нынешнее возмущение тем, что такая трагедия стала возможной, нужно превратить в обязательство не допускать войны.

"Если из этой истории мы выйдем такими же, какими были прежде, то все мы определенным образом будем виноваты. Перед лицом опасности самоуничтожения, человечество должно осознать, что пора отменить войну, стереть ее с человеческой истории, прежде чем она вычеркнет из истории человека", - заявил папа Франциск.

Понтифик подчеркнул, что молится за каждого политического лидера, чтобы он задумался над этим, взял на себя обязательства по этому поводу и чтобы, глядя на многострадальную Украину, понял, насколько каждый день войны усугубляет ситуацию для всех.

"Поэтому снова обращаются с призывом: достаточно, нужно остановиться, пусть умолкнет оружие, пусть ведутся серьезные переговоры по миру!", - подчеркнул Папа Франциск.



Напомним, с начала войны Папа Франциск прибег к активным, даже беспрецедентным шагам в поддержке Украины и попытках прекращения конфликта. Он лично прибыл в посольство России в Ватикане, хотя всегда вызывал дипломатов к себе.

Также Понтифик призвал прекратить бои в Украине и гарантировать гумкоридоры гражданскому населению и назвал украинский город Мариуполь "городом-мучеником".

19 марта Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана.

А в воскресной речи на прошлой неделе назвал войну России против Украины "святотатством".

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