Нужно организовать международную коалицию для введения экономических санкций против Росатома, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности, отметила, что захватив ЗАЭС, Россия пилит сук, на котором сидит, потому что у нее много проектов по строительству атомных станций в других странах
Такое мнение она выловила в эфире Еспресо.
"Действия России на ЗАЭС – это для многих стран звоночек. Впервые в истории мировой энергетики произошел захват работающей атомной станции. В то же время Россия пилит сук, на котором сидит, потому что у нее много проектов строительства по своим реакторным технологиям в других странах, начиная с Венгрии. Орбану дают кредит в 10 млрд долларов на два энергоблока по российским проектам.Также РФ имеет подобное строительство в Турции, Китае, Индии, Мьянме и других странах. Соответственно, нужно организовывать международную коалицию, чтобы ввести санкции против Росатома и всех его филиалов, которые строят за границей атомные станции, а также поставляют топливо за границу для атомных реакторов, построенных по российским проектам. Я считаю, что только экономические санкции могут как-то привести Россию в сознание, так как МАГАТЭ не имеет никаких рычагов влияния", - отметила эксперт по ядерной энергетике.
Ольга Кошарная объяснила, что это не такие большие деньги, как за газ и нефть, но для России вопрос атомной энергетики – это вопрос репутации, потому что это высокие технологии, которых почти не осталось у РФ.
- 27 июля городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.
- 2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием".
- 4 августа Институт изучения войны отметил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы запугать и ослабить западную военную поддержку Украины
- Также Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной энергетики, заявила, что ЗАЭС необходимо остановить, риски растут с каждым днем.
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