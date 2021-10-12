"Нужно около 300 млрд грн": Зеленский анонсировал введение большой программы по энергосбережению

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Еспресо.TV.



"Безопасность Украины - это, прежде всего, безопасность каждого гражданина, каждого дома. Поэтому действительно у нас есть большая программа по энергосбережению. И это касается не только утепления каждого дома. Эту программу мы будем обсуждать с коллегами из ЕС. На эту программу Украине сегодня нужно где-то около 300 млрд грн - именно на эту программу по энергосбережению, замене сетей по всей нашей стране", - сказал Зеленский.



Президент Украины добавил, что эту программу начнут внедрять в 2022 году независимо от того, предоставит ли ЕС поддержку в этом вопросе.



"Мы видим, что эту программу мы можем ввести, мы точно ее введем. Так, при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны ЕС это будет быстрее, но в любом случае мы уже это будем начинать делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Поэтому мы должны действительно быть энергонезависимыми. И здесь не только об электроэнергии, мы сегодня говорили и об атомной энергетике, которую мы будем расширять. У нас прекрасные договора, мы привезли после нашей встречи с администрацией президента Байдена, договоры и соглашения с компанией Westinghouse ", - сказал Зеленский.